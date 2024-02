Familia de Helena Rojo dice cómo fueron los últimos momentos de la actriz: ‘Partió en paz’

La actriz Helena Rojo murió este fin de semana, luego de que en 2023 fue diagnosticada con una enfermedad muy agresiva; “Helena vivió una vida plena, dedicada a su pasión por la actuación, dejando una huella imborrable en el mundo del espectáculo”, escribió su familia.

La muerte de la intérprete de El privilegio de amar fue anunciada previamente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) el sábado casi a medianoche, pero su familia no se había pronunciado al respecto hasta este domingo, cuando publicó un comunicado oficial: “Con profundo amor anunciamos el fallecimiento de Helena Rojo”.

Helena estuvo casada tres veces: de su primer matrimonio (el cual duró 5 años y no se sabe el nombre de su esposo) tuvo 3 hijos; en 1977 se casó con el actor Juan Ferrara y se divorciaron 11 años después; para 1991, Helena Rojo conoció a su tercer y último esposo: Benjamín Fernández, con quien mantuvo un matrimonio de 30 años.

Helena Rojo actuó en casi 100 producciones de teatro, cine y TV. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cuándo murió Helena Rojo?

De acuerdo con el mensaje firmado por la “familia de Helena Rojo” y publicado en el Instagram oficial de la actriz, ella murió la madrugada del 3 de febrero, en su casa y “rodeada del amor de su familia”.

“Nos reconforta saber que Helena partió en paz, tal y como ella lo anhelaba, y que hemos cumplido con sus últimos deseos”, se menciona en el comunicado.

Sus personas cercanas también destacaron el legado de la actriz, quien fue modelo y participó en casi 100 producciones: “Su talento, profesionalismo y entrega, la convirtieron en una figura entrañable para el público, como lo demuestran las muestras de afecto y respeto que estamos recibiendo en estos momentos difíciles y por las cuales estamos muy agradecidos... Como le gustaba decir a Helena: ‘Sean felices’”.

La familia de Helena Rojo publicó un comunicado. (Foto: Instagram / @helena.rojo.oficial).

Helena Rojo actuó en incontables telenovelas, incluso con Juan Ferrara. (Foto: Misterio)

¿De qué murió Helena Rojo?

La familia de María Elena Enríquez Ruiz, conocida como Helena Rojo, no ahondó en detalles ni dio la causa oficial de la muerte de la actriz a los 79 años.

Ella era una persona muy reservada y no le gustaban los escándalos: “Me gusta lo que hago, pero no me gusta la fama”, dijo la actriz en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda en 2022.

Por ello, la intérprete mantuvo en silencio la enfermedad que le fue diagnosticada en 2023 mientras grababa la que ahora es su última telenovela, Vencer la culpa, de la productora Rosy Ocampo: un cáncer muy avanzado.

Rosy Ocampo explicó a Foro TV que mientras trabajaban en dicha producción Helena le pidió salir de la telenovela, aunque poco después decidió continuar hasta el último día de grabación porque quería terminar ese trabajo: ““Ya sabía que era muy avanzado... Ella sabía dentro de sí que era su última telenovela”.

¿Qué tipo de cáncer tenía Helena Rojo?

El reportero Alejandro Taibo agregó en Foro TV que Helena murió por cáncer de hígado, lo cual ella había mantenido en “absoluto silencio” y pidió que sus servicios funerales fueran en privado.