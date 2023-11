¿Qué personaje fue Rebecca Jones en ‘El Maleficio’, una de sus primeras telenovelas?

“Esa fue realmente mi primera novela”, señaló en una ocasión la fallecida actriz Rebecca Jones sobre su papel dentro de El Maleficio, una producción reconocida por su trama de suspenso y terror.

En 1983, las televisiones mexicanas recibieron a El Maleficio, una telenovela cuyo elenco principal se componía de Ernesto Alonso, Jacqueline Andere, Erika Buenfil, Humberto Zurita, Eduardo Yáñez, Rebecca Jones, entre otros.

La telenovela se trataba de una mujer llamada Beatriz que, acompañada de sus hijos, toma la decisión de mudarse a la Mansión De Martino en la que comienzan a vivir fenómenos paranormales y sucesos extraños que los atormentan.

La popularidad de El Maleficio es tan grande que, este 2023, regresó con un ‘remake’ protagonizado por Fernando Colunga, Marlene Favela, Julián Gil y Sofía Castro.

Rebecca Jones fue una actriz reconocida por sus labores en el entretenimiento. (Foto: Instagram / @la_rebeccajones)

¿Qué papel tenía Rebecca Jones en ‘El Maleficio’?

La actriz Rebecca Jones, quien interpretó al personaje de Ruth Reyna en El Maleficio, murió a finales de marzo a los 65 años. Con sus cuatro décadas en la industria del entretenimiento, la intérprete participó en todo tipo de producciones, hasta fue una de las villanas en Cuna de Lobos (1986).

A pesar de que se desconocen las razones de su muerte, desde 2022 Rebecca Jones estaba batallando contra un tipo de cáncer que había superado hace seis años, pero regresó.

“Esa fue realmente mi primera novela (El Maleficio). Yo iba a interpretar a otro personaje... yo fui Ruth, quien era la novia del personaje que hacía Humberto Zurita”, señaló Jones en 2016 al programa Contra Luz.

Ernesto Alonso fue el protagonista de 'El Maleficio'. (Foto: El Maleficio)

Rebecca Jones recordó en aquella entrevista que originalmente no iba a tener un papel tan importante en la telenovela, incluso se acercó a Ernesto Alonso, actor que falleció en 2007, que no le gustaba su personaje original.

“Resulta que ‘Laurita’ Flores iba a hacer el papel (de Ruth)... y no sé por qué razón no pudo hacerlo. Don Ernesto a todo dar, desde el principio de mi carrera fue a todo dar, me ayudó muchísimo”, aseguró Jones.

En la telenovela Ruth Reyna estaba comprometida con Jorge Martino, pero su relación se veía en problemas cuando los sucesos paranormales los atormentan.

¿Cómo fueron las experiencias paranormales de ‘El Maleficio’?

Al igual que los otros miembros del elenco, en algunas ocasiones, Rebecca Jones aseguró que en las grabaciones de El Maleficio llegaron a experimentar sucesos paranormales.

“Cuando hice El Maleficio... pasaban cosas muy raras todo el tiempo. En el foro se movían cosas solitas, el cuadro de Enrique De Martino se movía de lugar”, comentó Jones en a finales de 2021 en una reunión del programa Sale el Sol en la que se encontraba Talina Fernández.

'El Maleficio' fue una telenovela de terror. (Foto: El Maleficio)

En otra ocasión con el mismo programa, el actor Humberto Zurita reveló que, debido a la trama de El Maleficio, había colaboradores de la producción que tenían miedo en el set de grabación.

“Una vez se estaba quemando el foro y ya vez todos empiezan a decir ‘no, pues si están tocando cosas del diablo’... y no, simplemente alguien estaba fumando por ahí y se prendió el foro”, recordó entre risas Humberto Zurita.