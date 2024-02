¿Qué enfermedad tenía Helena Rojo, actriz de ‘El privilegio de amar’ que murió a los 79 años?

Helena Rojo murió este 3 de febrero a los 79 años luego de vivir una enfermedad muy agresiva que le fue diagnosticada mientras grababa la telenovela Vencer la culpa (2023) y cuyo avance prefirió mantener en silencio.

El fallecimiento de la intérprete de Amor real y Más negro que la noche fue anunciado la noche del sábado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México); fue una muerte inesperada para su público, pues ella no habló en público sobre su padecimiento ni tratamiento.

“Me gusta lo que hago, pero no me gusta la fama”, dijo la actriz de El privilegio de amar (1998) en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, “me gusta ser libre, pero tampoco soy libre por el trabajo, me perdí de muchas cosas, de la familia, ese es el personaje que menos he hecho en mi vida, de la mamá, no lo llamaría sacrificio”.

Helena Rojo era el nombre artístico de María Elena Enríquez Ruiz (quien no es pariente de Patricia Rojo, como suele pensarse), nació el 18 de agosto de 1944 en la Ciudad de México y tuvo una prolífica carrera como modelo, pero decidió convertirse en actriz a finales de los 60 porque decía que la juventud no sería para siempre.

La actriz estuvo casada con el actor Juan Ferrara, su segundo esposo y con quien trabajó en una película llamada Misterio (1980), se casaron en 1977, pero 11 años después se divorciaron; en 1991, Helena Rojo conoció a su tercer esposo, Benjamín Fernández, con quien mantuvo un matrimonio de 30 años.

Helena Rojo y Juan Ferrara mantuvieron una relación amorosa por 11 años. (Foto: Cuartoscuro / Misterio)

¿Cuándo y de qué falleció la primera actriz Helena Rojo?

No se ha confirmado la causa oficial de su muerte, sin embargo, ha trascendido que Helena Rojo murió la madrugada de este 3 de febrero a consecuencia del cáncer, según Televisa Espectáculos,.

El reportero Alejandro Taibo dijo en Foro TV que la actriz había mantenido en “absoluto silencio” su diagnóstico y no dejó de trabajar, de igual modo, decidió que su funeral fuera en privado.

En tanto, la productora Rosy Ocampo mencionó en dicho canal de televisión que ella le pidió no hablar de su enfermedad mientras grababan Vencer la culpa.

¿Qué tipo de cáncer tenía la actriz mexicana Helena Rojo?

Aunque Rojo nunca habló del tema con medios de comunicación, de acuerdo con el periodista Alejandro Taibo, Helena Rojo tenía cáncer de hígado.

Helena supo de su diagnóstico mientras trabajaba en Vencer la Culpa, producida por Rosy Ocampo, donde interpretó al personaje de Ángeles Román durante 80 episodios en la telenovela que se emitió de junio a octubre de 2023.

En conversación con Foro TV, Rosy Ocampo relató que Helena se acercó a ella cuando la telenovela estaba a la mitad y le contó que había recibido un diagnóstico de cáncer:

“Era un cáncer muy avanzado, se reunió conmigo, me comentó que necesitaba ausentarse porque debía comenzar con los tratamientos y todo lo que conlleva, vimos la forma de desaparecer a su personaje”.

Todo estaba listo para darle un final anticipado a Ángeles Román en la historia, sin embargo, luego de dos semanas, Helena volvió a hablar con Rosy para decirle que había optado por seguir trabajando y llevar su tratamiento en paralelo: “¿Sabes qué? No. Yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, voy a ver la manera, esperar a que temine la telenovela, quiero terminar este trabajo, no sé si sea el último”.

Cristina Ferrare y Helena Rojo en 'Mary, Mary, Bloody Mary' (1975). (Foto: IMDb).

Según Ocampo, Helena ya sabía que su enfermedad era de gravedad, pese a su avance llegó puntual y “estudiada” hasta el último día de grabación, “ella sabía dentro de sí que era su última telenovela”.

“Lamentamos la pérdida de la icónica Helena Rojo, una primera actriz que dejó una huella imborrable en la industria de la televisión y teatro. Su talento perdurará en la memoria de todos nosotros. Descansa en paz, Helena”, escribió la productora en X.

No se supo más sobre su enfermedad. María Sorté, quien trabajó con Helena Rojo en Vencer la culpa, expresó su sorpresa al saber de su fallecimiento:

“¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro... Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados Paz, esa Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!”.

María Sorté reaccionó a la muerte d Helena Rojo.