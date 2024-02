¿De qué murió la actriz Helena Rojo? Así se enteró de su diagnóstico mientras grababa una telenovela

“Pero vale la pena, disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte...”: La actriz Helena Rojo murió a los 79 años, su rostro nos acompañó en telenovelas emblemáticas como El privilegio de amar.

Este sábado 3 de febrero por la noche, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) confirmó el fallecimiento de María Elena Enríquez Ruiz, conocida como Helena Rojo, “actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte”.

ANDI confirmó la muerte de Helena Rojo.

¿Qué le pasó a la actriz Helena Rojo?

Helena siempre fue una persona muy reservada y no habló públicamente sobre su enfermedad, aunque trascendió que fue por complicaciones de un avanzado cáncer que padecía.

De forma oficial, no se ha confirmado la causa de su fallecimiento, aunque la empresa donde trabajó gran parte de su vida, Televisa, publicó en X (antes Twitter):

“Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra querida y admirada Helena Rojo. La primera actriz falleció este sábado a consecuencia del cáncer”.

¿Qué cáncer tenía Helena Rojo?

El reportero Alejandro Taibo afirmó a Foro TV que Helena murió el sábado en la madrugada por cáncer de hígado, lo cual ella había mantenido en “absoluto silencio” y sin dejar de trabajar, incluso grabó su última telenovela, Vencer la culpa (con la productora Rosy Ocampo) mientras estaba enferma.

Helena Rojo deja un legado de casi 100 producciones de teatro, cine y televisión. (Foto: Cuartoscuro.com). (Sara Ortíz)

Rosy Ocampo afirmó en Foro TV que Helena supo de su diagnóstico mientras grababa Vencer la culpa, al lado de María Sorté, la cual se emitió de junio a octubre de 2023:

“A mitad de la telenovela ella se enteró del diagnóstico de cáncer, era un cáncer muy avanzado, se reunió conmigo, me comentó que necesitaba ausentarse porque debía comenzar con los tratamientos y todo lo que conlleva, vimos la forma de desaparecer a su personaje”.

Sin embargo, la productora relata que dos semanas después Helena la buscó de nuevo para continuar con su papel hasta el último día de grabación, al cual llegó puntual y preparada y le dijo:

“¿Sabes qué? No. Yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, voy a ver la manera, esperar a que temine la telenovela, quiero terminar este trabajo, no sé si sea el último”.

Ocampo agrega: “Ya sabía que era muy avanzado. La tuvimos hasta el último día, ella sabía dentro de sí que era su última telenovela”.

Helena Rojo una vez dijo que no le temía a envejecer, sino a no “reconocerse en el espejo”, según dijo en 2022 a Mara Patricia Castañeda: “Me dan mucho miedo las cirugías plásticas, además de que no quiero verme en el espejo y no reconocerme”.

Cristina Ferrare y Helena Rojo en 'Mary, Mary, Bloody Mary' (1975). (Foto: IMDb).

Sorté, su compañera de reparto en esa última telenovela, publicó en Instagram:

“¡Estoy en shock, no lo puedo creer! Mi querida Helena Rojo ha partido de regreso a la Casa del Señor. Tres telenovelas juntas, una obra de teatro... Hoy me parece increíble que no nos volveremos a ver. Pido a Dios le otorgue a sus seres amados Paz, esa Paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Descansa en Paz mi querida Helena!”.

María Sorté reaccionó a la muerte de Helena Rojo.

¿Quién fue Helena Rojo?

Helena Rojo nació el 18 de agosto de 1944, en la Ciudad de México. En la década de los 60 comenzó su carrera como modelo, estudió teatro y comenzó una larga carrera como actriz en teatro, televisión y cine.

La intérprete inició su vida en la actuación a finales de los 60, como en Los amigos (1968), fue famosa por un legado de alrededor de 90 producciones como Aguirre, la cólera de Dios (1972), Fin de fiesta (1972) y Misterio (1980).

En 1972, Helena ganó el Silver Ariel por Mejor Coactuación Femenina en Fin de fiesta; para 1981 se llevó el mismo premio por Mejor Actuación Femenina en Misterio.

Entre sus telenovelas más memorables está su papel de Luciana Duval en El privilegio de amar (1998) o Augusta Curiel en Amor real (2003). También actuó en cine de terror como Pilar en Más negro que la noche (1975), dirigida por Carlos Enrique Taboada, al lado de Lucía Mendez, Susana Dosamantes y Pedro Armendáriz Jr.

Rojo estuvo casada varias veces, como con el actor Juan Ferrara y luego con Benjamín Fernández. La actriz tuvo tres hijos.