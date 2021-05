The Pretenders y Diana Ross en estos discos

Sin Lugar ARTISTA: Daniel Vadillo

SELLO: Pitayo Music

PRECIO: $150 (Disponible en www.pitayomusic.com)

Música en constante movimiento

La música contenida en el álbum debut del pianista Daniel Vadillo es ambigua: pertenece a todas partes y a ninguna. Sin embargo, esa ambigüedad no se traduce en una falta de identidad. Por el contrario, Daniel nos muestra cómo es posible crear figuras musicales con contornos flexibles y traspasar fronteras y cómo los centros donde se apoyan nuestros gustos, recuerdos y dolores son inevitablemente móviles. Su obra continúa una larga tradición pianística, que se apropia y que oscila entre el jazz contemporáneo, la música cubana, el bolero, la música brasileña, el rock y el pop de nuestros días.

Pretenders ARTISTA: The Pretenders

SELLO: Warner Bros

PRECIO: $348

Melodías con ritmos contagiosos

Pocos discos de rock & roll son tan duros o con tanta originalidad como el debut homónimo de The Pretenders. Una elegante fusión de rock al estilo de los Rolling Stones, new wave pop y punk en estado puro, el disco está repleto de ganchos musicales y una actitud brutalmente genial, en el que, desde el principio, Chrissie Hynde se establece como una compositora enérgica y distintivamente femenina. Pocos álbumes, y mucho menos los debuts, son tan asombrosamente adictivos como este, lanzado en 1980, repleto de ritmos contagiosos en sus 12 canciones.

Diana ARTISTA: Diana Ross

SELLO: Motown Records

PRECIO: $577

En plena madurez

Después del fracaso de The Wiz y la forma en la que la revolución disco arrasó con las carreras de muchos de sus colegas del soul, este disco de 1980 fue el gran retorno de Diana Ross. Con la producción de Nile Rodgers y Bernard Edwards de Chic, la cantante suena más contundente de lo que lo había hecho en años. El estilo de sus primeros éxitos con The Supremes está a un mundo de distancia de la forma en la que se lanza al funk con el éxito Upside Down, mientras la alegre y festiva I’m Coming Out es probablemente su mejor tema como solista. Un disco que ha madurado en gran forma.