Los Fabulosos Cadillacs y otras bandas en estos discos

Abstracciones ARTISTA: Alex Mercado, Argentina Durán, José Luis Esquivel, Manuel Velázquez y Mario Santos

SELLO: Estesia

PRECIO: $225 (disponible en plataformas digitales)

El uso adecuado del lenguaje musical y el piano

Cuando se reúne a un equipo para la realización de un disco que incluye a los ganadores del Latin Grammy Rosino Serrano y Mario Santos, los extraordinarios pianistas Alex Mercado y Argentina Durán y a los jóvenes y talentosos compositores José Luis Esquivel y Manuel Velázquez, el resultado es una producción de gran calidad. Eso es Abstracciones, que presenta tres obras para piano audaces, eclécticas, sin miedo a buscar inspiración lo mismo en la composición contemporánea avant-garde, que en la música tradicional tonal, a través de las cuales realizamos a un viaje por la Ciudad de México, disfrutamos un poema de Jorge Luis Borges y nos introducimos en una espiral logarítmica.





Clues ARTISTA: Robert Palmer

SELLO: Culture Factory

PRECIO: $304

Incorporando nuevos sonidos

Después de grabar una serie de álbumes que lo establecieron como un exitoso intérprete pop con toques de soul, Robert Palmer sorprendió a sus fanáticos en 1980 con un notable cambio de estilo con su disco de 1980, Clues. En esta producción, el cantante llevó su sonido a los terrenos de la new wave, convirtiéndose en uno de sus trabajos más sólidos y consistentes, en el que incorpora sintetizadores en los arreglos. El resultado final se convirtió en un gran éxito en el Reino Unido, con los sencillos Looking for Clues y Johnny and Mary figurando en las listas de popularidad, allanando el camino para los éxitos internacionales que vinieron en los años posteriores.

Yo te Avise! ARTISTA: Los Fabulosos Cadillacs

SELLO: CBS

PRECIO: $768

Grupo esencial del rock latino

Con su segundo disco, lanzado en 1987, Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más influyentes y reverenciadas del rock latino, iniciaron su carrera ascendente y sin escalas al éxito. Ahora reconocida como una banda con influencias de rock, ska, jazz, folk, reggae, funk y big band, en aquellos años su sonido se remitía directamente al sonido Ska Two-Tone que estaba en boga en el Reino Unido. El álbum, que alcanzó doble platino, tuvo buena acogida por parte del público y de la prensa, gracias a temas como El Genio del Dub, Mi Novia se Cayó en un Pozo Ciego y Yo te Avisé, permitió a la banda argentina realizar su primera gira latinoamericana.