Jon Batiste y otros discos para tu colección

We Are ARTISTA: Jon Batiste

SELLO: Verve Records

PRECIO: $175

Honrando sus raíces

El reconocido músico y compositor Jon Batiste ha cerrado con broche de oro una exitosa temporada en la que recibió más de 35 premios internacionales con la obtención del Oscar por la Mejor Banda Sonora para la exitosa película animada Soul. Ahora, Batiste lanza We Are, un álbum con el que el también activista da un giro total a su carrera, con el que celebra la cultura y la música afroamericana, mientras explora temas de linaje, autenticidad, excelencia y evolución. Con invitados de primera, como Mavis Staples, Trombone Shorty, Steve Jordan, PJ Morton y Kizzo, entre otros, We Are honra las raíces y las tradiciones, mientras mira al futuro y evoluciona constantemente.

Best of Both Worlds ARTISTA: Marillion

SELLO: EMI Music

PRECIO: $234 (CD Doble)

Lo mejor de dos mundos

Este álbum doble contiene grabaciones realizadas por Marillion entre 1982 y 1995. En su encarnación inicial, dirigida por el carismático y extravagante cantante principal Fish, la banda lideró el movimiento Neo-Prog a principios de la década de 1980 en Inglaterra. El grupo causó tal revuelo, que cuando su vocalista se fue después de tres álbumes, parecía que su futuro estaba en serias dudas. Contra todo pronóstico, Marillion no solo continuó con Steve Hogarth, su nuevo cantante, sino que además se hicieron más populares. Best of Both Worlds divide cuidadosamente estas dos fases de la carrera del grupo, dando el mismo espacio a las épocas de Fish y Hogarth.

The Best of Freddy Fender ARTISTA: Freddy Fender

SELLO: MCA Records

PRECIO: $503

Singular personaje

El guitarrista y cantante México-Estadounidense Freddy Fender fue una de las pocas estrellas hispanas en la música country, el blues, la música latina y el rock and roll, cuyo trabajo se definió, en gran medida, por su fuerte sensibilidad latina. Esta recopilación, que contiene prácticamente todos los grandes éxitos que lanzó entre las décadas de los años 60 y los 70, es sin lugar a dudas, una retrospectiva definitiva de su brillante carrera, que incluye temas como Wasted Days and Wasted Nights y Until the Next Teardrop Falls, que alcanzaron a colarse en el Top Ten de las listas de popularidad. Fender fue también un gran impulsor del hoy exitoso estilo Tex-Mex.