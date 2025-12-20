Medicinas más baratas: Trump acuerda bajar precio de algunos medicamentos con 9 farmacéuticas

En julio, Trump envío cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo que rebajaran varios medicamentos al nivel del sistema conocido como 'nación más favorecida'. (Foto: Bloomberg)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes acuerdos con otras nueve compañías farmacéuticas para reducir los precios de algunos medicamentos, una acción que se enmarca en sus esfuerzos por equiparar el costo de determinados fármacos con los precios más bajos que se pagan en otros países.

Con el acuerdo del viernes, en el que están incluidas Bristol Myers Squibb, Genentech, Boehringer Ingelheim, Sanofi, Novartis, Merck, Gilead, GSK y Amgem, son ya 14 grandes farmacéuticas las que han acordado rebajas de precios con el Gobierno Trump.

En virtud del acuerdo alcanzado, estas empresas ofrecerán algunos de sus medicamentos a través de un sitio web llamado TrumpRx.gov que el Gobierno Trump lanzará en enero y que dirigirá a los consumidores directamente a las webs de las farmacéuticas sin intermediación de las aseguradoras de salud.

En julio, el republicano envío cartas a 17 grandes farmacéuticas exigiendo que rebajaran varios medicamentos al nivel del sistema conocido como “nación más favorecida”, mediante el cual se establece para Estados Unidos el precio más bajo que tenga ese producto en países desarrollados comparables.

¿Qué otras farmacéuticas alcanzaron acuerdos con Trump?

AstraZeneca, EMD Serono, Eli Lilly, Pfizer y Novo Nordisk ya alcanzaron acuerdos de manera voluntaria con el Gobierno Trump, de cara a evitar que Washington activara medidas regulatorias contra ellas.

El propio Trump aseguró el viernes, durante el acto en la Casa Blanca para anunciar el nuevo acuerdo, que las tres compañías con las que aún no hay pacto, Regeneron, AbbVie, y Johnson & Johnson, firmarán pronto un acuerdo con su Administración.

Recorte a presupuesto de Medicare

El viernes por la noche, tras un evento con farmacéuticas en la Casa Blanca, la administración anunció que planea recortar drásticamente lo que Medicare paga por ciertos medicamentos administrados en consultorios médicos y los que se dispensan en farmacias.

Medicare, el programa de seguro público para personas mayores, es el mayor financiador de productos farmacéuticos del país.

El presidente Donald Trump impuso un conjunto de normas similares durante su primer mandato, lo que provocó una férrea oposición de la industria farmacéutica.

Esta iniciativa fue finalmente archivada después de que un grupo comercial que representaba a las farmacéuticas presentara una demanda, pero la amenaza de que Trump reactive dichas regulaciones ha estado presente durante meses en las negociaciones sobre precios de medicamentos.