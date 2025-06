Salt Bae de chef viral a ser el ‘indeseable’ del futbol: ¿Lo expulsaron de la fiesta de la Champions League?

Nusret Gökçe, mejor conocido como Salt Bae, es una sensación de internet por varios motivos: Su lujosa manera de vivir y de preparar platillos, por ser un conocido meme de internet; pero también por otras cuestiones un poco más incómodas.

El cocinero, reconocido visualmente por su peculiar manera de espolvorear la sal a cortes de carnes es dueño de la cadena turca de restaurantes de carnes que Nusr-Et.

Salt Bae es famoso por su manera de espolvorear sal a la carne (@nusr_et).

A base de esfuerzo logró levantar un gran imperio gastronómico. Tras dejar su casa a temprana edad, se convirtió en aprendiz de carnicero para posteriormente emplearse en asadores turcos. Luego, recorrió el mundo para aprender diferentes técnicas y abrir su restaurante; posteriormente, se haría de un socio adinerado para expandirse.

Las redes sociales también hicieron lo suyo. Mediante ellas, ha logrado conquistar a más de 52 millones de personas en Instagram, quienes presencian sus excéntricas técnicas al cocinar con oro, las extenuantes rutinas de ejercicios con las que se mantiene en forma, los lujosos lugares que visita y los grandes eventos deportivos y sociales en que lo invitan.

Salt Bae ha recibido a personalidades de peso como Leonardo Di Caprio en 2017, a quien atendió a su más puro estilo. Aunque no es del agrado de todos, como el narrador deportivo Christian Martinoli.

Leonardo DiCaprio El actor Leonardo DiCaprio visitó a Salt Bae en 2017. (Foto: Instagram / @nusr_et).

Pero en el ámbito deportivo, poco a poco se ha hecho de una reputación un poco peculiar. En 2022 fue acusado de tocar el trofeo del Mundial de Qatar que ganó Argentina y recientemente regresa a la polémica con motivo de la final de la Champions League 2025.

¿Por qué Salt Bae fue señalado en la Copa del Mundo 2022?

Salt Bae, que curiosamente ha recibido a Messi como su comensal, se vio envuelto en controversia durante los festejos de Argentina como campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Luego de que Argentina venciera a Francia, Salt Bae, que estaba en la zona VIP al lado de famosos como Elon Musk, entró en la cancha del estadio de Lusail y posó al lado de los jugadores argentinos e incluso tocó la copa.

El chef turco estuvo conviviendo con los jugadores de la Albiceleste

Incluso, circuló un video en el que se ve a Salt Bae incomodando a Messi antes del que es, quizás, el que se quedará como el momento más recordado del astro argentino: Levantar la Copa del Mundo con Argentina.

Las imágenes virales tuvieron repercusiones, pues un comunicado reconoció que hubo personas no autorizadas entraron en la cancha y que se tomarían medidas correspondientes, sin dar más detalles.

“No entré al campo con el propósito de hacer publicidad; simplemente me dieron ganas. (...) Había al menos otras mil personas en el campo, pero cuando muestran el video, parece que solo estaba yo”, dijo. “Nunca, jamás quise opacar nada. No me gustaba la atención. No pateé a nadie, no robé nada”.

¿Lo batearon en fiesta de la Champions? Esto sabemos

Luego de que el PSG ganara por goleada la final de la Champions League en Múnich, circularon videos y rumores de que, presuntamente, Salt Bae había sido rechazado en un after party para celebrar el título de los dirigidos por Luis Enrique.

El escándalo llegó a tal grado que el propio cocinero utilizó sus redes sociales para explicar la situación. Asegura que estuvo en las inmediaciones del lugar de la supuesta fiesta, de la cual niega su existencia, porque había fans que esperaban por él y les correspondió.

“La razón por la que estábamos allí en ese momento era por los miles de fanáticos que querían vernos. Como siempre, yo estaba en ese lugar para corresponder al cariño de ellos y tomarme fotos. Debido a la gran multitud, mientras esperaba mi vehículo para ir a mi propio hotel, el señor portero me hizo una indicación estando yo de espaldas en la entrada. No había en absoluto ningún evento organizado como una invitación o fiesta”, explicó.

Salt Bae Salt Bae

Además, Salt Bae compartió fotos y videos al lado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien apodó como ‘El Rey del Futbol’ y aseguró que, gracias a él, este deporte “ha unido al mundo de formas que pocos podrían”. En las imágenes, podemos ver que conversan y se funden en un cariñoso abrazo.

Salt Bae Salt Bae