¿Pachuca quiere contratar a Neymar para el Mundial de Clubes 2025? Esto sabemos

Medios internacionales retoman la noticia: Los ‘Tuzos’ del Pachuca buscan al delantero brasileño Neymar Jr. como refuerzo para el Mundial de Clubes de la FIFA 2025; sin embargo, hay fuentes que contradicen esta versión.

Y es que el Pachuca será, junto con los Rayados de Monterrey, la representación de México y la Liga MX en el primer gran Mundial de Clubes, y los refuerzos para esta competencia están permitidos, aunque sea únicamente un mes el que compitan con su nuevo equipo.

Ante esto, la Liga MX permitió que los equipos participantes registren un máximo de hasta 18 jugadores no formados en México para encarar la justa veraniega, con la consiga de que únicamente 9 queden registrados para encarar el próximo Apertura 2025.

De este modo, Pachuca cerró fichajes como Robert Kenedy, José Castillo o Agustín Palavecino, quien llega únicamente por un mes cedido desde el Necaxa. Pero, ¿realmente los ‘Tuzos’ contratarán a Neymar Jr. para esta competencia? Aquí te contamos lo que sabemos.

Neymar es uno de los jugadores más mediáticos en el mundo (Foto: Instagram @neymarjr)

¿Cuál es la situación actual de Neymar?

De acuerdo con la agencia AP, Neymar pudo haber jugado el pasado domingo su último partido con el club Santos de Brasil, al cual llegó a principios de año. Esto, dado que el astro brasileño termina su contrato a finales de junio, no hay acuerdo de renovación aún y está suspendido para el último compromiso del club ante el parón por el Mundial de Clubes.

“La desesperación por marcar un gol a veces lleva a cometer errores”, dijo Neymar en Instagram. “Quiero disculparme con mis compañeros y con los hinchas. Cometí un error, perdónenme. Si no me hubieran expulsado, estoy seguro de que habríamos conseguido los tres puntos. Felicitaciones al equipo por el partido de hoy. Pueden poner estos tres puntos en mi cuenta”.

Neymar Jr ha sufrido varias lesiones en los últimos años (Foto: Mexsport)

Ante esto, existe una posibilidad de que Neymar Jr. pueda llegar a otro equipo... ¿será el Pachuca de México?

Reportan interés de Pachuca por Neymar

De acuerdo con el diario Marca, fuentes cercanas al Pachuca les dijeron que había un interés por contratar a Neymar como refuerzo para el Mundial de Clubes 2025, aunque no hubo una negociación formal.

Además, hicieron eco en la nota medios internacionales, incluso desde Brasil, como el diario de Río de Janeiro O Globo, que detalló el movimiento como una gran oportunidad de marketing para el futbol mexicano.

Neymar salió de Santos de Brasil al Barcelona cuando era joven.

Desmienten interés de Pachuca por Neymar

En una conversación para ESPN, el presidente del Pachuca, Armando Martínez, negó que existiera una negociación por Neymar Jr. para incluirlo en su plantilla para el Mundial de Clubes.

“No, no hay nada. No nos acercamos a él ni le preguntamos nada sobre Neymar. No sé quién divulgó esta información, pero no es cierta”, explicó.

Y agregó: “Definitivamente, por parte de Pachuca no hay nada, no hay interés. Claro, imagínense, es un gran jugador, pero no estamos en la misma órbita”.

Jaime Lozano tomó la cabeza en la carrera por ser entrenador de Pachuca para el Mundial de Clubes. (MEXSPORT)

¿Contra quién va Pachuca en el Mundial de Clubes?

Los ‘Tuzos’ debutan el próximo 18 de junio ante el Red Bull Salzburg de Austria; posteriormente, contra el poderoso Real Madrid de España (22 de junio) y cierran la fase de grupos ante el Al-Hilal de Arabia Saudí (26 de junio).

Previo a este muy complejo calendario, el Pachuca jugará un partido de preparación ante el Al-Ahly de Egipto, quien comparte sector con Inter Miami, Palmeiras y Porto en el mismo torneo.