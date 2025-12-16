La ultraderecha hace equipo: Kast y Milei se reúnen para trazar relación de Chile y Argentina

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó este martes en Buenos Aires su primera visita internacional tras la victoria electoral y se reunió con el jefe del Estado argentino, Javier Milei, en lo que describió como un proceso que lo llevará a distintos países en busca de “buenos ejemplos” para su país.

El líder ultraderechista aterrizó por la mañana en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en las afueras de la capital argentina, y llegó sobre el mediodía a la Casa Rosada (sede de Gobierno) para mantener una serie de reuniones de alto nivel.

Su primer encuentro fue con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, tras lo cual se reunió con Milei y con su canciller, Pablo Quirno.

“Hoy estamos en un proceso de recorrer algunos países y viendo cómo llevar a Chile buenos ejemplos”, expresó a la prensa tras la reunión.

Kast ganó el domingo la Presidencia chilena en la segunda vuelta de los comicios presidenciales ante la izquierdista Jeannette Jara.

“Todo va a estar bien y vamos a tener una muy buena relación entre Argentina y Chile, como nunca antes se ha visto”, añadió, mientras se fotografiaba con seguidores argentinos y chilenos que se acercaron a saludarlo.

Milei, por su parte, le deseó “el mayor de los éxitos en su gestión” y confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión del mando presidencial el próximo 11 de marzo.

Según un comunicado de la Presidencia argentina, durante el encuentro “trazaron una hoja de ruta para el trabajo conjunto” a partir de esa fecha y establecieron prioridades en materia de seguridad regional y fronteriza, lucha contra el crimen organizado transnacional, promoción del comercio e inversiones y cooperación en sectores clave de la economía.

Tras la reunión, Kast se dirigió a un hotel cercano donde mantuvo un almuerzo con destacados empresarios y enfatizó la importancia de “integrar todo lo que es el comercio entre Argentina y Chile, que es fundamental”.

Allí brindó una conferencia de prensa de media hora en la que explicó que la decisión de que su primera visita fuera a Argentina se debió a que la relación bilateral “es muy relevante” debido, en parte, a que es el país con el que comparte su mayor frontera.

Kast habla sobre migración hacia Chile y la situación en Venezuela: ‘Es inaceptable’

José Antonio Kast centró buena parte de su exposición en la migración irregular en Chile y en la situación política de Venezuela.

Sobre la primera cuestión, anunció que ha propuesto a distintos presidentes de la región la necesidad de coordinarse para “abrir un corredor humanitario de devolución” de migrantes irregulares a sus respectivos países.

“Hemos encontrado muy buena acogida en conversaciones que he podido tener con distintos presidentes de Sudamérica y estamos confiados en que de aquí a que yo pueda asumir tengamos muchos temas con un preavance para poder dar señales claras en el primer mes de gobierno”, aseguró.

Sobre la situación política en Venezuela, Kast comentó que ya ha mantenido diálogos con los presidentes de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica y El Salvador, y que “todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible que se mantenga”.

Consultado sobre una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, dijo que apoyaría “cualquier situación que termine con una dictadura”.

“Nosotros somos claros en esto, nosotros no vamos a intervenir en una situación como esta porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a todo Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas una situación puntual generada por un narcodictador”, añadió.

Kast acusó además al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de negar la entrada a los venezolanos migrantes que quieren regresar al país, aseguró que el mandatario prefiere que se queden en el extranjero y continúen enviando remesas y anticipó: “Las remesas de los irregulares no van a llegarle más”.