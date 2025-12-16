¿Por qué tan elegante, hijo? Trump dará un importante discurso el miércoles por la noche

El discurso ofrece a Trump una plataforma para destacar sus logros y definir sus prioridades para el próximo año. (EFE).

El presidente Donald Trump dijo que pronunciará un discurso ante la nación en horario de máxima audiencia el miércoles por la noche, una oportunidad para promocionar su agenda ante los votantes en un momento en que las encuestas muestran que el público está disgustado con su enfoque hacia la economía.

“Compatriotas estadounidenses: Mañana por la noche daré un DISCURSO A LA NACIÓN, EN VIVO DESDE LA CASA BLANCA, a las 9 p. m., hora del este”, anunció Trump el martes en una publicación en redes sociales. “Espero verlos entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y LO MEJOR ESTÁ POR VENIR!”

Trump usará el discurso para detallar “los logros históricos que ha obtenido nuestro país durante el año pasado”, así como “adelantar algunas políticas que vendrán en el nuevo año”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una entrevista con Fox News después del anuncio del presidente.

¿Por qué es importante el discurso que dará Trump?

El discurso, cerca del final de su primer año de regreso en la Casa Blanca, llega en un momento crucial para Trump, con sus números en las encuestas debilitándose y la economía enfrentando vientos en contra.

Trump ha dedicado su año de mandato a reestructurar los lazos económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos. Ha impuesto aranceles a socios comerciales e industrias clave y se ha enfrentado con aliados, como la Unión Europea y la OTAN, por el gasto en defensa, la inmigración y cuestiones culturales, y por cómo detener la guerra de Rusia en Ucrania.

En el país, ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo, intentando reestructurar el gobierno federal mediante la reducción de su plantilla y el recorte de fondos para programas que los conservadores han criticado durante mucho tiempo.

Además, ha buscado cumplir sus promesas de campaña sobre inmigración, llevando a cabo deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y reduciendo las vías legales de entrada.

¿Cuál es la importancia de las elecciones intermedias de noviembre?

El discurso ofrece a Trump una plataforma para destacar sus logros y definir sus prioridades para el próximo año, cuando los republicanos intentarán mantener el control del Congreso en las elecciones intermedias de noviembre.

Las elecciones intermedias, en las que tradicionalmente el partido del presidente pierde escaños en el Congreso, están destinadas a poner a prueba el poder electoral de Trump y determinar las perspectivas de su agenda legislativa.

Trump ha visto caer su índice de aprobación en temas clave, a medida que los indicadores económicos alertan sobre la desaceleración del crecimiento salarial y el aumento de los costos para los hogares.

La gestión del presidente en materia de economía e inmigración ha caído casi 10 puntos porcentuales desde marzo, según una encuesta de diciembre realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Los opositores políticos han criticado la imposición de aranceles por parte de Trump, argumentando que son responsables del aumento de los precios al consumidor y la inflación, que han convertido la preocupación por la asequibilidad en un tema crucial para los votantes.

Trump inició una campaña para impulsar los viajes nacionales con el objetivo de abordar las presiones económicas que enfrentan los estadounidenses, con un evento similar a un mitin en las montañas Pocono de Pensilvania la semana pasada.

En las últimas semanas, ha intentado disipar estas preocupaciones presentando políticas destinadas a reducir los costos y brindar ayuda a los agricultores afectados por los bajos precios de los cultivos y sus políticas arancelarias.

La atención médica plantea un desafío particular. Los republicanos se enfrentan a una ardua tarea para explicar el aumento previsto en los costos de la atención médica para millones de estadounidenses que reciben subsidios mejorados, que expirarán a finales de año.