Trump ‘presume’ acuerdo de paz inminente con Irán, pero Teherán responde: ‘No será mañana’

Las versiones sobre un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán chocan entre sí, sin que exista claridad sobre la fecha en que podría firmarse.

Donald Trump compartió este sábado en su red social Truth Social un mensaje publicado previamente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien afirmó que en las próximas 24 horas podría concretarse un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán.

“Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la probable finalización prevista para las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo de paz inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana”, afirmó Sharif en la red social X.

Este avance se produce después de que el propio Sharif confirmara durante la madrugada que ya existe un “texto definitivo y consensuado” entre Washington y Teherán.

Irán niega que firme un acuerdo con EU en menos de 24 horas

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, afirmó que el memorando de entendimiento con Estados Unidos no se firmará mañana, como anunció Pakistán, país que participa como mediador entre ambas naciones.

“Debemos esperar a conocer la fecha exacta de la firma del memorando de entendimiento; aunque no será mañana, no se puede descartar que tenga lugar en los próximos días”, dijo Bagaei en declaraciones recogidas por la agencia oficial IRNA.

El diplomático enfatizó que el texto que se discute “no es un acuerdo final” entre Irán y Estados Unidos, sino “un entendimiento que esboza el marco general de la disputa y establece que la guerra terminará”.

También explicó que la cuestión nuclear quedará para una etapa posterior y será discutida durante un periodo de 60 días.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó la noche anterior que el acuerdo contempla dos partes. La primera incluye la liberación de activos iraníes bloqueados en el extranjero, el levantamiento de restricciones estadounidenses e iraníes en el estrecho de Ormuz y el fin de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. La segunda aborda el tema nuclear.

Persiste la tensión militar en el estrecho de Ormuz

A pesar de las expectativas sobre una posible firma, la tensión continúa en la región.

Durante las últimas horas, la armada iraní informó sobre un ataque contra un buque que intentó cruzar el estrecho de Ormuz “sin permiso”. Por su parte, Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en esta ruta estratégica, por donde transitaba cerca del 20 por ciento del petróleo mundial antes del conflicto.