Trump asegura que logró un acuerdo de paz con Irán... pero Teherán lo niega: ‘No hemos acordado nada’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó este jueves 11 de junio una posible operación para tomar la isla de Jarg a la firma del acuerdo de paz con Irán que, según anunció, podría producirse este fin de semana en Europa.

Preguntado en el Despacho Oval sobre si el avance de las negociaciones con Teherán le había hecho descartar planes para la toma del enclave, que alberga la terminal petrolera más importante del país persa, Trump respondió: “Lo descartaría si firmamos el acuerdo”.

Respecto a si el Líder Supremo de Irán ha dado el visto bueno al acuerdo, Trump dijo que “entendía que sí”.

El mandatario aseguró también que Estados Unidos levantará el bloqueo naval estadounidense de inmediato una vez que se firme ese acuerdo, pero hasta entonces “permanecerá plenamente vigente”.

Poco antes, Trump anunció haber alcanzado un “gran acuerdo” de paz con Irán, pendiente de formalizarse, y que tal vez se firme este fin de semana en Europa, en un acto al que posiblemente no pueda asistir.

Irán desmiente a Trump y niega acuerdo con EU

Irán niega haber acordado ningún memorando de entendimiento con Estados Unidos en contra de lo afirmado este jueves por Donald Trump, según la agencia de noticias Fars.

“Irán no ha acordado ningún documento de acuerdo ni memorandum de entendimiento con Estados Unidos”, señala la agencia, que cita a una fuente bien informada del régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado horas antes que cancelaba los ataques previstos para esta noche contra Irán por avances en las conversaciones de paz.

“Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche”, escribió Trump en su red Truth Social.

Según el presidente estadounidense, “las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas”, que incluyen además a Israel, Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.