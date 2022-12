Ingrid Coronado: ¿Quién es la abogada de la conductora que podría demandar a Anna Ferro?

En días pasados, Ingrid Coronado habría vuelto a tocar el tema de una presunta demanda que interpondría en contra de Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar; primero por la manutención de sus hijos y posteriormente por una propiedad ubicada en Morelos, en donde vivían el exconductor y su pareja antes de que este falleciera.

Aunque Ingrid ha evitado tocar temas legales con medios de comunicación, fue su abogada Claudia Ramírez quien dio en agosto pasado una entrevista para Ventaneando, en donde declaró que aquel departamento era propiedad de Coronado, por lo que Ferro tendría que entregarlo.

“Ingrid no peleó para que se salieran ni él -Fernando- ni la señora Ferro, así los dejó vivir ahí, ni le pagaban renta y la propiedad era de ella. [...] Ella -Anna Ferro- va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra”, dijo Ramírez hace tres meses.

¿Quién es la abogada Claudia Ramírez?

Su nombre completo es Claudia Ramírez Tavera, y estudió la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); hija del periodista y escritor Rafael Ramírez Heredia, autor del premiado cuento “El rayo Macoy”, y de Concepción Tavera, una museógrafa española.

Es una de las titulares de la firma de abogados Richter-Ramírez y Asociados, que comparte con su pareja, el también abogado Ulrich Richter.

El despacho, cuando ella se integró, se dedicaba sobre todo a los casos civiles, penales y mercantiles. Los propios clientes fueron solicitando servicios relativos al derecho familiar y Ramírez, que en un principio se inclinaba por lo penal, se hizo cargo.

Poco a poco, fueron llegando casos al despacho sobre divorcios, y sin percibirlo, la conciencia de género y la simpatía natural por las mujeres la llevo a divorciarlas; de hecho, nueve de cada diez de sus clientes son mujeres.

Ingrid Coronado, una de las clientas de Claudia Ramírez

Tal es el caso de Ingrid Coronado, quien por cierto la abogada refirió en la entrevista de hace tres meses que su clienta no fue quien inició un proceso legal contra su exesposo; Fernando del Solar fue quien solicitó la disución del vínculo matrimonial.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar juntos. (Foto: Cuartoscuro) (Essene Hernández/Essene Hernández)

“El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que la señora Ingrid le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país. Así es como comienza esta historia”, sentenció en aquella ocasión.

Durante un reciente encuentro con distintos medios de comunicación, la exconductora de Venga la Alegría declaró que podría comenzar un proceso legal en contra de Ferro después al no haber logrado un acuerdo por la propiedad en la que vivió con Del Solar los últimos años.

“No he empezado con ese juicio. Yo confío en la legalidad y a mí me gusta hacer las cosas de la forma correcta [...] pues tendré que hacer lo que tenga que hacer”, dijo Coronado durante la alfombra roja de un partido de tenis de Rafael Nadal en la Plaza México.