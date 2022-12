¿Ingrid Coronado demandará a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar? Esto dijo

En octubre pasado, Ingrid Coronado aseguró que no tenía pensado demandar a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, a pesar de que esta se encontraba viviendo en un departamento que le pertenece a ella y que presuntamente vació, aunque las cosas parecen haber cambiado.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, la exconductora de Venga la Alegría declaró que podría comenzar un proceso legal en contra de Ferro después al no haber logrado un acuerdo por aquella propiedad.

“No he empezado con ese juicio. Yo confío en la legalidad y a mí me gusta hacer las cosas de la forma correcta [...] pues tendré que hacer lo que tenga que hacer”, dijo Coronado durante la alfombra roja de un partido de tenis de Rafael Nadal en la Plaza México.

Tras estas declaraciones se le preguntó si no había pensando en realizar este proceso ‘de manera pacífica’, sin tener que atravesar otra demanda, pero aseguró que para eso “se necesita voluntad de las dos partes”, y al buscar la forma de llegar a un acuerdo con la instructora de yoga, afirmó no haber tenido respuesta. “Lo he intentado, pero no siempre se puede”.

“Cuando uno tiene la razón siempre va a ser favorable -el juicio-, es cuestión de tiempo [...] yo confío en la legalidad y siempre he hecho las cosas conforme a eso”, explicó la locutora de radio, quien anteriormente aseguró que ella no ‘litigaba en medios’, haciendo referencia a una serie de declaraciones hechas por Anna Ferro.

Ingrid Coronado sobre el departamento en el que vivían Fernando del Solar y Anna Ferro

Hace dos meses Ingrid compartió en una entrevista para Ventaneando que sus abogados constataron que la instructora de yoga, viuda de Del Solar, se había mudado llevándose todos los muebles y cosas que le pertenecían a ella.

“Hubo una noticia que hablaba de que ya lo había vaciado. Mis abogados investigaron y, efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada; evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar, pero honestamente es un trámite legal que no he iniciado”, dijo.

En aquel entonces, apuntó que el inmueble en Morelos es parte de un fideicomiso, por lo que pertenecía tanto a Del Solar como a ella, pero con la muerte del exconductor la situación cambió.

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas es para la otra. Él estuvo viviendo ahí en los últimos ocho años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento”, agregó.