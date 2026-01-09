¿Jessica Díaz, actriz de ‘Mentiras: El Musical’, murió? La verdad tras la publicación de Roger González

Jessica Díaz se unió a ‘Mentiras: El Musical’ con el personaje de Daniela; además, ha sido parte de programas como ‘La Rosa de Guadalupe’. (Foto: Cuartoscuro)

Una publicación de Roger González, actor y conductor de televisión, generó un fuerte rumor sobre la presunta muerte de Jessica Díaz, actriz de Mentiras: El Musical y de series como La Rosa de Guadalupe.

Por ello, fue la propia Jessica Díaz —conocida por ser una de las intérpretes de Daniela en la puesta en escena Mentiras, en la que participan diferentes famosos, como la actriz Itatí Cantoral y la cantante Elaine Haro— quien hizo frente a los rumores.

“Nenes, yo estoy bien”, escribió en un breve comunicado en el que explicó que la publicación del presentador, quien ha colaborado en programas como Venga la Alegría, había sido malinterpretada.

¿Qué pasó con Jessica Díaz, de ‘Mentiras: El Musical’?

La tarde del jueves 8 de enero, Roger González publicó una fotografía en compañía de la actriz Jessica Díaz. La postal causó confusión debido a que está en blanco y negro y, además, en la esquina superior tiene un lazo negro.

El texto que acompañó la imagen fue lo que dio mayor fuerza a las especulaciones, ya que decía: “(Lucía y Diego) maravilloso ser humano, siempre te recordaremos. Que descanse en paz”.

Al ver la publicación, los fans de la actriz de series y telenovelas mexicanas se preguntaron qué le había pasado a Jessica Díaz, por lo que le enviaron mensajes para saber si se encontraba bien y conocer el significado del post.

Jessica Diaz en Mentiras, durante su primer función en el musical Mentiras con el papel de Daniela en su temporada 2025 en el Teatro Aldama. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

Por este motivo, horas más tarde la cantante compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que confesó que le había causado un gran impacto que las personas pensaran que había fallecido.

“Yo estoy bien. Les agradezco la preocupación. Les amo, en serio sentí muy, muy horrible que pensaran que fui yo”, escribió Jessica, quien además explicó que la publicación de Roger se debió a un nuevo proyecto que están por estrenar.

“La de la foto es Lucía (el personaje que interpreta). Es ficción”, añadió. Posteriormente, compartió un breve adelanto del cortometraje que protagonizará junto al conductor de televisión.

Jessica Díaz usó sus redes sociales para desmentir su presunto fallecimiento. (Foto: Captura de pantalla)

Este lleva por nombre Silencio y es una producción de Pelis con famosos, una serie en la que cada miércoles se publica un nuevo episodio de tres minutos; todas las historias son de suspenso.

El adelanto de Silencio muestra a Diego lidiando con problemas para dormir tras lo que parece ser la muerte de Lucía, aunque aún se desconoce el giro que tomará la historia. El capítulo se estrenará el 23 de enero.

¿Quién es Jessica Díaz, actriz de ‘Simplemente María’?

Jessica Díaz es una actriz originaria de Sinaloa. De acuerdo con su perfil de IMDb, debutó en la serie de televisión Quiero amarte y posteriormente obtuvo un papel en la telenovela Simplemente María.

Desde entonces, su trayectoria en producciones mexicanas continuó, ya que participó en Papis muy padres, Amar a muerte, Como tú no hay dos y Esta historia me suena.

Jessica Díaz también es conocida por los distintos personajes que ha interpretado en series como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, según IMDb, además de su papel como Daniela en Mentiras: El Musical.