Trump confirma reunión con Gustavo Petro en primera semana de febrero: ‘Será beneficioso para Colombia’

‘Es necesario impedir la entrada de cocaína’: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes 9 de enero que sostendrá una reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

El anuncio fue realizado después de que el mandatario de Estados Unidos amenazara con una acción militar en Colombia. Ante esto, en sus redes sociales escribió:

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”, señaló Trump.

Donald Trump también subrayó que uno de los temas centrales de la agenda será la lucha contra el narcotráfico, haciendo énfasis en la necesidad de frenar el ingreso de cocaína y otras drogas a territorio estadounidense.

“Es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, afirmó Trump en su mensaje. La reunión marcaría un nuevo capítulo en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, en un contexto de cooperación en materia de seguridad, lucha antidrogas y relaciones diplomáticas.

¿Qué ha dicho Trump sobre una intervención militar de EU en Colombia?

El mensaje de Trump llega después de que el miércoles ambos presidentes conversaran por teléfono y rebajaran las tensiones bilaterales tras las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense que culminó con la captura en Caracas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump dijo tras la llamada que contemplaba reunirse en persona con Petro.

Antes de la primera llamada entre los presidentes de EU y Colombia, Trump había descalificado a Petro repetidamente y lo había acusado de participar activamente en el tráfico de cocaína, además de sugerir que le sonaba “bien” la posibilidad de que Estados Unidos enviara una misión militar a Colombia similar a la que apresó a Maduro, una afirmación que levantó ampollas en Bogotá.

Estados Unidos no ha comentado nada aún sobre una restitución del visado para Petro, al que le fue retirado por el Gobierno estadounidense el pasado septiembre después de que el presidente colombiano, durante una visita a Nueva York para acudir al Asamblea General de las Naciones Unidas, criticara a la Administración Trump por sus políticas regionales y su papel en Gaza.

Con información de EFE