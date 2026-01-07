Muere Gerson Leos, de la Banda MS: Esto sabemos de su fallecimiento en un juego de béisbol

Gerson Leos, músico de la Banda MS, murió en Mazatlán, Sinaloa, ciudad donde se originó la agrupación de éxitos como ‘No me pidas perdón’ y ‘El color de tus ojos’.

La muerte del tecladista fue anunciada por la banda de Sergio Lizárraga en Instagram, con un mensaje de pésame: “Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron. Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

El mensaje, firmado por toda la agrupación y la familia Lizos, agregó: “Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”.

¿Qué le pasó a Gerson Leos, recladista de la Banda MS? Esto sabemos

Según el medio local Noroeste, Gerson Leos se desvaneció mientras jugaba beisbol. Testigos del encuentro, citados por El Siglo de Torreón, detallaron que el músico cayó al terreno de juego frente a compañeros y espectadores.

Los primeros reportes indican que sufrió un infarto fulminante. Personal médico del club y servicios de emergencia intentaron brindarle auxilio en el lugar y realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, ya no contaba con signos vitales al momento de recibir atención médica especializada.

Banda MS lamentó la muerte de su tecladista. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa fueron notificadas del fallecimiento con el objetivo de realizar los procedimientos correspondientes, incluida la necropsia de ley.

El partido en el que ocurrió el fallecimiento formaba parte del Torneo Deportivo de Bandas, en el que participan integrantes de distintas agrupaciones musicales de Mazatlán.

Horas antes de su muerte, Gerson publicó una historia de Instagram donde mostraba que estaba comiendo pescado en un restaurante de Mazatlán.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre los actos funerarios ni sobre homenajes públicos por parte de la agrupación.

Última publicación de Gerson Leos en Instagram.

¿Quién fue Gerson Leos?

Gerson Leos se desempeñaba como tecladista y encargado de la parte acústica durante los shows en vivo de la Banda MS. Además del teclado, dominaba instrumentos como el piano, la guitarra y el bajo, elementos que contribuían a la ejecución musical de la banda.

Leos también tuvo una trayectoria previa en otras agrupaciones, entre ellas proyectos con Espinoza Paz y la Falsa Orquesta Cubana. También colaboró con distintos músicos de Mazatlán.

Gerson Leos era jugador activo de una liga local de beisbol. Músicos de Banda MS y miembros del staff solían organizar equipos amistosos y participar en torneos cuando sus agendas lo permitían.

El músico tenía una relación con la cantante Sarah Holcombe, con quien contrajo matrimonio el 27 de diciembre de 2010. La pareja tuvo tres hijos: Jorge, Rebeca y Daniel.