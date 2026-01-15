¿Foto viral de María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ con fan es real? Esta es la historia detrás

María Antonieta de las Nieves interpretó a 'La Chilindrina'. En redes sociales, se viralizó una foto editada de ella.

¿'Se les chispoteó’ la información? En horas recientes, una foto viral de María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’ causó polémica gracias a que la muestra muy diferente a como se recuerda su icónico personaje, lo que nos hizo cuestionar su veracidad.

Actualmente, el uso de Inteligencia Artificial en fotos y videos genera conflictos para distinguir la veracidad de lo que consumimos en internet; un ejemplo claro es el video viral del canguro ‘de soporte emocional’ que no puede subir a un avión.

En esta ocasión le tocó a María Antonieta de las Nieves, que sufrió problemas de salud en meses recientes, ser víctima de la IA y que una de sus fotos se interviniera.

¿Cuál es la polémica foto de ‘La Chilindrina’ que se hizo viral?

En X, el usuario Raúl Gutiérrez (@raulgtzoficial), compartió una imagen en la que muestra a la actriz que interpreta a ‘La Chilindrina’ posando con uno de sus fans, y la describe con “un estado físico un poco deteriorado”, según él.

“Considero que quizá ha llegado el momento de guardar, con todo respeto, al personaje que tanta alegría nos regaló y que durante muchos años fue parte fundamental de su vida y de su carrera”, escribió el creador de contenido.

Aquella publicación desató controversia, pues mientras algunos usuarios opinaron al respeto, otros dudaron de su veracidad, pues los rasgos de la imagen no coinciden con los de la actriz.

‘La Chilindrina’ se retiró en 2025

Recordemos que en octubre pasado, María Antonieta de las Nieves anunció que ‘colgaría’ su vestidito verde y suéter rojo; desharía las coletas y quitaría los lentes que le dieron vida al icónico personaje de ‘La Chilindrina’, que nació en El Chavo del 8, programa de Chespirito.

“‘La Chilindrina’ se fue en Perú. A lo mejor algún comercial o promocional, pero ya como estaba yo entregada al circo con dos o tres funciones diarias, ya no… Tengo 75 años y no he descansado un momento de mi vida”, dijo la amiga de Chespirito en una entrevista con Matilde Obregón.

Por lo tanto, es poco probable que la foto viralizada en las últimas horas sea reciente… o real. En realidad, ni una ni otra; ya tiene tiempo y, además, está editada.

María Antonieta de las Nieves se retiró del personaje de 'La Chilindrina' en octubre de 2025. (Cuartoscuro/Elizabeth Ruiz)

La verdad sobre la foto viral de ‘La Chilindrina’

La veracidad de la foto viral de ‘La Chilindrina’ fue cuestionada por algunos usuarios, quienes incluso le preguntaron a Grok, la IA de X, si aquella imagen era real o no.

“Parece ser falsa o manipulada. María Antonieta de las Nieves se retiró del personaje de La Chilindrina en octubre de 2025, y no hay fuentes confiables que confirmen una aparición reciente en ese estado”, explica el resultado de Grok a una de las usuarias que lo consultó.

Esta no es la primera vez que circula aquella imagen de María Antonieta de las Nieves interpretando a ‘La Chilindrina’, aunque sí de las primeras manipuladas.

La foto real fue tomada en Perú, durante una gira del Gran Circo Estelar en agosto pasado, que además se presentó en otros países de Latinoamérica para honrar al personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

El acto, titulado ‘Aquí está la Chilindrina’, se estrenó el 6 de junio, y recorrió varios sitios de Perú, principalmente Lima, donde la actriz mexicana tenía algunos encuentros con sus seguidores, que no dudaban en tomarse una foto con ella.

Las diferencias entre la foto original y la editada

Aunque se desconoce la identidad del fan que posa con ella, la foto original muestra diferencias significativas con la que circuló en horas recientes por Internet. Algunas de las notorias son:

Color y saturación : En la foto editada los rojos y verdes son más intensos, especialmente en la ropa y el fondo. La imagen original tiene tonos más naturales; la editada parece tener un aumento de saturación general.

: En la foto editada los rojos y verdes son más intensos, especialmente en la ropa y el fondo. La imagen original tiene tonos más naturales; la editada parece tener un aumento de saturación general. Contraste e iluminación : La versión editada muestra mayor contraste, con sombras más marcadas y luces más brillantes. El rostro y las manos se ven ligeramente más iluminados en la imagen editada.

: La versión editada muestra mayor contraste, con sombras más marcadas y luces más brillantes. El rostro y las manos se ven ligeramente más iluminados en la imagen editada. Nitidez : La foto editada presenta mayor nitidez, sobre todo en contornos faciales y detalles como lentes y ropa. Esto sugiere el uso de un filtro de enfoque o claridad.

: La foto editada presenta mayor nitidez, sobre todo en contornos faciales y detalles como lentes y ropa. Esto sugiere el uso de un filtro de enfoque o claridad. Tono de piel: En la imagen editada, el tono de piel se percibe más uniforme y cálido, lo que puede indicar un ajuste de balance de blancos o suavizado leve.

Es importante destacar que no existen modificaciones en la composición, el encuadre ni los elementos presentes en la escena. Las poses, el fondo y los protagonistas permanecen intactos en ambas imágenes.