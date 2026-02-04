‘El Chapo Isidro’ estaría detrás del incendio del Rancho ‘El Cielo’ del ‘Guano’, hermano del Joaquín Guzmán

'El Guano', hermano del 'Chapo' Guzmán, tiene casi 80 años y nunca ha sido detenido por las autoridades.

El presunto rancho de Aureliano Gúzman Loera, “El Guano" ardió en la sierra de Badiraguato, Sinaloa.

La agresión ocurrió en La Tuna, comunidad identificada como bastión histórico de la familia Guzmán Loera.

Videos difundidos en redes muestran llamas dentro del predio conocido como “El Cielo” y a hombres armados que recorren la propiedad tras la incursión.

Información preliminar atribuye el ataque a células ligadas a Óscar Manuel Gastélum, “El Músico”, y a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, rivales de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán. En las grabaciones se observa a los sujetos dentro del terreno, sin presencia de autoridades.

La zona vive una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Desde 2023 se reportan incursiones armadas, ataques con drones y desplazamiento de habitantes. La quema del inmueble refuerza el control territorial como objetivo central de los grupos en pugna.

Esto sabemos del incendio del Rancho ‘El Cielo’ de ‘El Guano’

De acuerdo con los reportes locales, el inmueble incendiado pertenecería a Aureliano Guzmán Loera. El predio se ubica en La Tuna, comunidad donde nació la familia Guzmán. En un video se escucha a un hombre mencionar la búsqueda de Alonso Antonio Lugo Lara, alias “Churras Calabazas”, mientras muestra una escalera colocada junto a una barda.

¿Quién es ‘El Guano’, el líder del Cártel de Sinaloa que ha burlado a la justicia?

El hermano del Chapo Guzmán enfrenta señalamientos del gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia lo acusa de conspiración internacional para distribuir heroína, cocaína y fentanilo.

El Departamento de Estado anunció el año pasado una recompensa de diez millones de dólares por información que lleve a su captura. Esa información consta en comunicados oficiales del gobierno estadounidense.

Según esos documentos, su estructura opera en el llamado Triángulo Dorado con cultivos y producción de droga.