El Guano ‘se pela’ de nuevo: ¿Qué sabemos del reciente operativo para atrapar al hermano del ‘Chapo’?

El Guano, hermano del Chapo, es uno de los narcos más buscados por el gobierno de México

Desde hace 10 años, las autoridades federales entraron a la sierra de Durango, donde encontraron rifles AK-47, un arma rusa que en México tienen nombre propio: cuernos de chivo.

Pero aquellas armas eran especiales, tenían el sello inequívoco de Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano del “Chapo” Guzmán.

Al “Guano” lo han intentado detener decenas de ocasiones, pero ahí sigue, bien localizado en tierras de Durango.

Aureliano Guzmán nació en 1945 en Sinaloa, donde el joven ensayó el tráfico de drogas, delito por el cual sería acusado años después por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Aureliano hizo su carrera criminal de traiciones y alianzas. Informes de inteligencia manejan que “El Guano” estuvo detrás del asesinato de su medio hermano Ernesto Guzmán.

¿Qué sabemos del reciente operativo en San Jorge, Durango?

A diferencia del “Chapo”, Aureliano es frío, calculador pero discreto. Al Guano no le han perdido la pista desde hace años, pero su estrategia de perfil bajo le ha ayudado a escapar.

El último operativo se registró en el fraccionamiento San Jorge, en Durango, donde La Marina sorprendió a los habitantes con un despliegue táctico.

Dos semanas antes, en Tamazula, Durango, en el Triángulo Dorado, se desplegaron elementos de la Marina, con la intención de capturar al “Guano”.

El año pasado, la célula de Aureliano Guzmán sufrió un golpe fuerte por la detención del R-8, un lugarteniente importante del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, el R-8 se enfrentó a los miliares para evitar la captura de su jefe, Aureliano Guzmán, quien de nueva cuenta logró escapar.

Otra ocasión en que casi lo agarran, fue a finales de 2015, cuando la Marina rodeó el rancho La Lagunita, donde Guzmán Loera apenas logró escapar al salir en una cuatrimoto en medio de la noche y horas después fue rescatado por sus hombres.