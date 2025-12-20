¿Hay peligro radioactivo? ‘Escudo’ de Chernóbil ya no funciona bien; esto le pasó al sarcófago nuclear

El ataque con drones al domo de Chernóbil en febrero pasado provocó daños que requieren un mantenimiento integral, a fin de evitar fugas de radiación.

La guerra entre Rusia y Ucrania dejó un ‘daño colateral’ que puede afectar a Europa: El escudo de la planta de Chernóbil ya no contiene la radiación correctamente.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) explicó que, luego de un ataque con drones ocurrido en febrero pasado, la estructura fue dañada y perdió “sus funciones principales de seguridad, incluida su capacidad de confinamiento”.

Los especialistas insisten en que existe un riesgo de que la contaminación pueda salir de la zona donde fue contenida en el reactor 4 de la planta nuclear, ya que, además del ataque con drones, el mantenimiento se postergó al menos un año ante los ataques entre Rusia y Ucrania.

A casi 40 años de la tragedia de Chernóbil, ¿existe riesgo de que la radiación que está bajo tierra ‘escape’? Estas son algunas claves para entender la alerta del OIEA.

La planta nuclear de Chernóbil fue atacada en febrero pasado. (Bloomberg)

¿Cuándo fue el accidente en la planta nuclear de Chernóbil y qué pasó?

El 26 de abril de 1986, una explosión en la planta nuclear de Chernóbil propagó una nube radiactiva que expuso a unas 8.4 millones de personas a la radiación, especialmente en territorios de la Unión Soviética, que actualmente pertenecen a Ucrania y Rusia.

La organización Foro Nuclear explica que la explosión ocurrió debido a una serie de errores de los operadores, que dejaron al reactor número 4 sin sistemas de seguridad de manera voluntaria, ya que intentaban realizar un experimento.

Se estima que la radiación liberada por la explosión provocó unos 4 mil casos de cáncer de tiroides, además de que unas 600 mil personas que colaboraron para contener los químicos expuestos y los incendios también pudieron presentar enfermedades o afectaciones a su salud.

El escudo de la planta nuclear de Chernóbil fue reparado de manera provisional por trabajadores. (Bloomberg)

¿Cómo está contenida la radiación de Chernóbil y qué pasó con su ‘escudo’?

Tras la explosión, los científicos construyeron un sarcófago entre junio y noviembre de 1986, a fin de contener la mayoría de la radiación de Chernóbil, y así evitar que los químicos se escapen y formen otra nube ‘radiactiva’.

Dicho sarcófago fue construido a base de hormigón y con una estructura gruesa, que tiene una vida útil de 30 años.

Una vez que dejó de ser del todo seguro el sacrófago, se construyó un nuevo confinamiento seguro, que es un domo con el que se evitan fugas de radiación con una vida útil de 100 años.

Sin embargo, dicho ‘escudo’ de Chérnobil fue atacado por drones, hechos por los que Rusia y Ucrania, gobernados por Vladimir Putin y Volodimir Zelenzki, respectivamente, se acusan mutuamente.

El ataque con drones, según la BBC, provocó un incendio en la estructura exterior de acero, lo que exige “una restauración oportuna e integral”, de acuerdo con el OIEA, para evitar una mayor degradación.

Rusia y Ucrania se acusaron del ataque a la planta de chernóbil. (Bloomberg)

¿Cuánto riesgo hay de que ‘se escape’ la radiación de Chernóbil tras el ataque a su ‘escudo’?

Jim Smith, experto ambiental de la Universidad de Portsmouth, explicó a la BBC, que si bien son necesarias las labores de mantenimiento, “no es algo por lo que debamos entrar en pánico.”

El especialista indica que, en todo caso, el principal riesgo para la humanidad es el polvo radiactivo tras la explosión en Chernóbil; sin embargo, “el riesgo es bajo”, ya que la mayoría de este se encuentra debajo del sarcófago de hormigón.

Los riesgos aumentan por la falta de mantenimiento de la planta de Chernóbil

En el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, que tiene a Trump como uno de los negociadores de la paz, no se le puede dar mantenimiento al ‘escudo’ de acero, al menos hasta 2026.

Las reparaciones del domo, que es la estructura móvil más grande del mundo y se terminó de construir en 2019, “son esenciales para evitar una degradación adicional y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo."

OIEA recomienda continuar la restauración y el trabajo de protección de la estructura del NSC, incluidas medidas de control de humedad y un programa actualizado de monitoreo de corrosión.

Además, se debería modernizar el sistema integrado de monitoreo automático del objeto refugio construido sobre el reactor inmediatamente después del accidente, sucedido hace casi cuatro décadas a unos 120 kilómetros al norte de Kiev.

Para 2026 se prevén reparaciones temporales adicionales para respaldar el restablecimiento de la función de confinamiento del NSC, preparando el camino para su restauración completa una vez que finalice la guerra.

Chernóbil fue ocupada temporalmente por fuerzas rusas al inicio de la guerra, pero sigue desde entonces bajo control de las autoridades ucranianas.

“El OIEA —que tiene un equipo permanentemente en el lugar— continuará haciendo todo lo posible para apoyar los esfuerzos destinados a restaurar completamente la seguridad y protección nuclear en Chernóbil”, concluyó Grossi en el comunicado.

Chernóbil tiene dos barreras de protección para contener la radiación que está bajo tierra. (Bloomberg)

Con información de EFE y BBC.