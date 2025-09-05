‘Lorena’ pierde fuerza y se desplaza frente a las costas de BCS: ¿En qué estados dejará fuertes lluvias?

'Lorena' perdió fuerza en el océano Pacífico y se aleja de las costas mexicanas. (Foto: Cionagua)

Lorena perdió fuerza en las últimas horas y se covirtió este viernes 5 de septiembre en tormenta postropical, pero su impacto todavía se siente en varias partes de México. ¿Qué estados se verán afectados HOY por las lluvias?

Este fenómeno comenzó como una depresión tropical y se intensificó hasta convertirse en un huracán de categoría 1, pero recientemente dosminuyó su potencia sobre el océano Pacífico.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Lorena se ha debilitado a vientos máximos sostenidos de 85 kmilómetros por hora y se localiza a aproximadamente 255 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur.

A pesar de su debilitamiento, la tormenta aún tiene el potencial de causar lluvias intensas y peligrosas en varias regiones de México.

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, suspendió clases en todos los niveles educativos hasta el viernes 5 de septiembre. Esta medida busca garantizar la seguridad de los estudiantes y permitir que se realicen revisiones en los centros escolares.

La suspensión también se aplica a actividades de la Secretaría del Bienestar en la región.

Clima en México: ¿Qué estados esperan lluvias por ‘Lorena’ HOY 5 de septiembre?

El ciclón tropical Lorena se localiza frente a la costa de Baja California Sur, sus bandas nubosas continuarán interactuando con el monzón mexicano, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sinaloa; con lluvias puntuales intensas en Sonora. Podría degradarse a baja presión remanente al final del día.

Su circulación propiciará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California, la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Debido a que Lorena ingresó a una zona de fuerte cizalladura y temperatura de la superficie del mar menos favorable, se prevé un gradual debilitamiento en su intensidad.

A continuación te decimos qué estados esperan fuertes lluvias: