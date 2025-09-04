Tormenta tropical ‘Lorena’ cierra oficinas del Bienestar en BCS y Sonora: ¿Qué pasará con la pensión?

La Conagua pronosticó que la Península de Baja California sufría lluvias torrenciales por el ciclón 'Lorena'.

La tormenta tropical ‘Lorena’ provocó el cierre de todas las oficinas y módulos del Bienestar en Baja California Sur y Sonora, así lo anunció la secretaría Ariadna Montiel este jueves 4 de septiembre.

La titular de la Secretaría del Bienestar enfatizó que la suspensión de actividades tiene como objetivo el garantizar la “seguridad e integridad física de la población”.

La secretaria Ariadna Montiel subrayó que el calendario de pagos de la Pensión del Bienestar del bimestre septiembre- octubre seguirá su curso.

¿Cuánto reabrirán las oficinas de la Secretaría del Bienestar en BCS y Sonora?

En un comunicado, la dependencia avisó que los trámites en los módulos del Bienestar se retomarán después del paso de la tormenta tropical ‘Lorena’.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se prevé que la tormenta ‘Lorena’ se degrade a ciclón post-tropical desde el viernes 5 de septiembre, por lo que provocará menos lluvias.

¿Qué daños provocó el ciclón tropical ‘Lorena’ en Baja California Sur?

Los municipios más afectados por el ciclón ‘Lorena’ han sido Los Cabos y La Paz, donde se han registrado crecidas de arroyos y deslizamientos de tierra.

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles educativos en los cinco municipios de Baja California Sur. También se abrieron albergues y liberado casetas para facilitar la evacuación de la población en riesgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta amarilla (peligro medio) para los municipios de Comondú, Mulegé, Loreto. Además, las autoridades locales pidieron a la población a evitar compras de pánico y a prepararse para posibles emergencias.

¿Cuál es el pronóstico de lluvias por el ciclón ‘Lorena’?

Las precipitaciones continuarán durante lo que resta de este jueves 4 de septiembre, y afectarán a 6 estados:

Lluvias de hasta 250 milímetros : Baja California Sur.

: Baja California Sur. Lluvias de hasta 150 milímetros : Baja California y Sonora.

: Baja California y Sonora. Lluvias de hasta 75 milímetros : Sinaloa y Durango.

: Sinaloa y Durango. Lluvias de hasta 50 milímetros: Chihuahua.

Las autoridades advirtieron que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, lo que aumenta el riesgo de encharcamientos y deslizamientos en áreas vulnerables.

El SMN ha emitido recomendaciones claras para la población, como evitar cruzar ríos o arroyos; no acercarse a laderas susceptibles a deslizamientos, y mantenerse informados a través de fuentes oficiales sobre la evolución del fenómeno.

Ante la inminente llegada de ‘Lorena’, las autoridades han establecido un plan de acción que incluye la apertura de refugios temporales y la preparación de brigadas de atención.