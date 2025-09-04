Pensión del Bienestar: ¿Qué día le depositan a los beneficiarios de apellidos con C?

La Pensión del Bienestar es un derecho constitucional, es decir, siempre tendrá que ser pagada sin importar qué partido esté en el Gobierno

¿Quiénes son los afortunados que reciben hoy su Pensión del Bienestar? El pago de este programa para adultos mayores en México continúa este jueves 4 de septiembre.

¿Cómo se organiza el calendario de pagos de la pensión de 6 mil 200 pesos y qué otros programas sociales están en marcha? La Secretaría del Bienestar publicó esta semana cómo estará la organización.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar: ¿A quiénes les depositan HOY?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para el bimestre de septiembre-octubre de 2025 se organiza de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

El proceso de pago se lleva a cabo del 1 al 25 de septiembre, de acuerdo con la Secretaría del Bienestar. Para este jueves 4 de septiembre, los beneficiarios que recibirán su pago son aquellos cuyos apellidos comienzan con la letra C.

Los días de pago de la Pensión del Bienestar para lo que resta de septiembre está organizado así:

5 de septiembre: Letras D, E, F

8 y 9 de septiembre: Letra G

10 de septiembre: Letras H, I, J, K

11 de septiembre: Letra L

12 y 15 de septiembre: Letra M

17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

18 de septiembre: Letras P, Q

19 y 22 de septiembre: Letra R

23 de septiembre: Letra S

24 de septiembre: Letras T, U, V

25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar en 2025 y subirá en 2026?

Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar reciben 6 mil 200 pesos cada bimestre. Los pagos se hacen en el primer mes de cada bimestre, es decir, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.

Este apoyo es fundamental para garantizar una mejor calidad de vida para los adultos mayores en el país. La Secretaría del Bienestar también tiene estos programas:

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales.

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales.

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadora: Desde mil 650 pesos bimestrales.

La Pensión del Bienestar fue inscrita en la Carta Magna como derecho constitucional, y uno de los artículos transitorios marca que este apoyo debe subir año con año, tomando como referencia la cifra de cierre de la inflación en México.

¿En dónde te depositan la Pensión del Bienestar?

Los pagos de la Pensión del Bienestar se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar. Es crucial que los beneficiarios hayan cambiado su NIP por uno que solo ellos conozcan para garantizar la seguridad de sus fondos.

El dinero se puede retirar en las sucursales del Banco del Bienestar y también se puede usar para compras en supermercados y tiendas de autoservicio.

Para encontrar la sucursal más cercana, los beneficiarios pueden acceder al directorio de sucursales del Banco del Bienestar, donde deben seleccionar su estado y municipio para obtener información precisa sobre la ubicación.

¿Qué hacer si no recibí mi pago?

Si eres beneficiario y no has recibido tu pago, asegúrate de verificar que tu información esté actualizada y que tu tarjeta del Bienestar esté activa. En caso de problemas, es recomendable acudir a la oficina del Banco del Bienestar o contactar a la Secretaría de Bienestar para resolver cualquier inconveniente.