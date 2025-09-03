Hoy se ‘amontonan’ para cobrar la Pensión del Bienestar: ¿A qué apellido le depositan HOY 3 de septiembre?

La Pensión del Bienestar ya tiene un padrón de 13 millones de beneficiarios, dijo la presidenta Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno.

Se pronostican ‘aglomeraciones’ en los cobros de la Pensión del Bienestar, una de las iniciativas más importantes del Gobierno de México, durante este miércoles 3 de septiembre.

El apoyo de 6 mil 200 pesos, destinado a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, empezó su distribución desde el lunes 1 de septiembre con las personas con apellidos paternos que inician con A.

¿Quiénes reciben la Pensión del Bienestar?

La Pensión del Bienestar es un programa social, creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que da ayudas económicas a personas adultas mayores de 65 años.

La Pensión del Bienestar tiene como objetivo garantizar un ingreso básico que mejore las condiciones de vida de sus beneficiarios. La Secretaría de Bienestar es la que distribuye los recursos.

Calendario de Pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre

Los depósitos para el bimestre septiembre-octubre, como en otras ocasiones, se ordenaron con base en la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Este mes, los pagos de la Pensión del Bienestar se realizan del 1 al 25 de septiembre, y cada día está destinado a un grupo específico de apellidos.

¿Por qué habrá ‘amontonamientos’ este miércoles 3 de septiembre? La Secretaría del Bienestar explicó en una ocasión que los beneficiarios con apellido paterno con C conforman uno de los grupos más grandes de derechohabientes, por lo que estas personas tienen asignados dos días de pago. Esto incluye apellidos como: Cáceres, Ceballos, Chávez, y muchos más

Las personas con apellido con C cobran la Pensión del Bienestar este miércoles 3 de septiembre y también mañana jueves 4 de septiembre. El calendario de cobros para lo que resta del mes está de la siguiente manera.

Viernes 5 de septiembre: Apellidos con letras D, E, F.

Lunes 8 de septiembre: Apellidos con letra G.

Martes 9 de septiembre: Apellidos con letra G.

Miércoles 10 de septiembre: Apellidos con letras H, I, J, K.

Jueves 11 de septiembre: Apellidos con letra L.

Viernes 12 de septiembre: Apellidos con letra M.

Lunes 15 de septiembre: Apellidos con letra M.

Miércoles 17 de septiembre: Apellidos con letras N, Ñ, O.

Jueves 18 de septiembre: Apellidos con letras P, Q.

Viernes 19 de septiembre: Apellidos con letra R.

Lunes 22 de septiembre: Apellidos con letra R.

Martes 23 de septiembre: Apellidos con letra S.

Miércoles 24 de septiembre: Apellidos con letras T, U, V.

Jueves 25 de septiembre: Apellidos con letras W, X, Y, Z.

¿Cuánto reciben los beneficiarios de la Pensión del Bienestar?

Los montos que se entregan a los beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar son:

¿Cómo se distribuye el pago?

Los beneficiarios recibirán su pago directamente en su Tarjeta del Bienestar, lo que garantiza un acceso seguro y ordenado a los recursos. Es crucial que los beneficiarios hayan cambiado su NIP por uno que solo ellos conozcan.

El dinero se puede retirar en las sucursales del Banco del Bienestar y también se puede usar para compras en supermercados y tiendas de autoservicio.

¿Cuándo dinero se destina para pagos de la Pensión del Bienestar?

Este año, el Gobierno de México destinó 850 mil millones de pesos, lo que representa 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto del país, para dar apoyos a 32 millones de familias beneficiarias de programas del Bienestar.

“Este es el plan social más ambicioso en la historia de México, fundado en el principio de confianza en el pueblo y que los derechos sociales son la base del bienestar y bajo la máxima que guía a nuestro movimiento: ‘Por el bien de todas y todos, primero los pobres’”, remarcó la presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno.