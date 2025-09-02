Pagos de la Pensión del Bienestar en septiembre: ¿A quiénes les depositan HOY martes?

La Secretaría del Bienestar designa uno o dos días para el depósito de la Pensión del Bienestar por apellidos.

Con los depósitos de la Pensión del Bienestar en marcha, es importante que le ‘eches un ojo’ al calendario de pagos para saber qué día te toca y si ya puedes retirar tus más de 6 mil pesos.

La Secretaría del Bienestar, bajo la dirección de Ariadna Montiel, se prepara para realizar los depósitos correspondientes no solo a personas adultas mayores, sino también a mujeres de 60 a 65 años; personas con discapacidad, y madres trabajadoras.

“En 2025, destinamos 850 mil millones de pesos, 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto, a Programas de Bienestar, entregados de manera directa, sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar. Estos recursos llegan a 32 millones de familias”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno.

Calendario de pagos de la Pensión del Bienestar: ¿Quiénes reciben su depósito HOY?

El calendario de pagos de la Pensión del Bienestar para el bimestre setiembre-octubre se ha estructurado de manera ordenada, según la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

Por ello, este martes 2 de septiembre la Secretaría del Bienestar depositará el pago a las personas cuyo primer apellido inicie con la letra B. Esto incluye una gran variedad de apellidos, como Benavides, Benítez, Bermúdez, Blanco, Bonilla, entre otros.

Los beneficiarios recibirán su pago directamente en su Tarjeta del Bienestar, lo que garantiza un acceso seguro y ordenado a los recursos.

Los pagos para esta semana quedan así:

Miércoles 3 de septiembre: Letra C.

Jueves 4 de septiembre: Letra C.

Viernes 5 de septiembre: Letras D, E, F.

Los pagos de la Pensión del Bienestar continuarán hasta el próximo jueves 25 de septiembre.

¿De cuánto es la Pensión del Bienestar?

Los montos que se entregan a los beneficiarios de los programas del Bienestar son los siguientes:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos .

. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos.

Apoyo a Madres Solteras y Trabajadoras: mil 650 pesos o 3 mil 720 pesos, según sea el caso.

Los pagos se realizan de forma bimestral, lo que significa que los beneficiarios recibirán estos montos cada dos meses. El próximo pago de los programas del Bienestar se distribuirá hasta noviembre.

La Secretaría de Bienestar ha reiterado que estos programas son de carácter público y están desvinculados de cualquier partido político, buscando siempre fortalecer el derecho al bienestar de la población que más lo necesita.