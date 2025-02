Como el crimen organizado, les cuelgan manta a directivos del Banco del Bienestar

“Es ya insostenible la situación aquí, caray. Con la cuarta putrefacción todo es un caos”. Uno de los tres empleados del mal llamado Banco del Bienestar que me dieron una entrevista, guardando su identidad por miedo a las represalias.

Bolillo

Desde 2022, en este espacio he venido documentando el maltrato que la ‘4T’ da a los empleados de lo que fuera Bansefi. Víctor Manuel Lamoyi y todos sus directivos cumplen el gran perfil: 90 por ciento lealtad, 10 por ciento eficacia. Como si cargaran un gran resentimiento contra los empleados de Bansefi, ahora Banco del Bienestar, no sólo los acosan y hostigan, sino que, les han quitado las prestaciones que por ley les tocan y han hecho despidos injustificados, obvio, sin liquidación. De hecho, gracias al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que anda tan campante en el Banco Mundial, les quitaron el reparto de utilidades pretextando la austeridad republicana y que ese dinero serviría para las obras inservibles, caprichos de AMLO: Tren Maya, Dos Bocas y AIFA.

“En el ejercicio 2019 tuvimos pérdida por 318 mdp. En 2020 también tuvimos una pérdida de 260 mdp y en 2021, de 230 mdp”.

Inhale y exhale

“Todo esto aun con el apoyo que recibimos de la Secretaría de Hacienda, 15 mil millones”.

“Sí, 15 mil millones de pesos de capitalización y aun así salimos esos años con pérdidas. Obvio que si fuera una empresa privada” (CCE, BMV, Biva) “ya hubiera cerrado y quebrado”.

Pero para la ‘4T’ y su segundo piso, como nos han demostrado, tirar el dinero del erario o robárselo no es un delito, como en Segalmex.

Seguramente están pensando: si tenían pérdidas, no podían darles utilidad alguna. Eso es cierto, pero en 2022 obtuvieron utilidades por 753 mdp y en mayo 2023…

Fuerte doble

“Nos salieron con la jalada de que eso era para amortizar las pérdidas acumuladas de 2019 a 2021, que sumaban 808 mdp, y que aún teníamos, entonces, una pérdida por 55 mdp, pero en el ejercicio 2023 tuvimos utilidades por 409 mdp. Ahí sí era claro que tenían para repartir utilidades, pero ya sabes, todo se roban y no tienen llenadera. Pues en mayo de 2024 nos salieron con su jalada de que la austeridad y no repartieron nada”.

“En serio sí es una pesadilla estar aquí”.

“Eso no es todo, tenemos, por condiciones generales de trabajo, cuatro tipos de préstamos: uno es el de vestido y calzado, ése es un mes de sueldo; otro se llama de corto plazo, y son de 1 a 3 meses de sueldo; otro es denominado ABCD, que significa Adquisición de Bienes de Consumo Duradero, y son de 1 hasta 10 meses de sueldo, éste sí sujeto a la capacidad de endeudamiento, obvio, y el mejor de todos es uno que se llama Préstamo Especial, y que eran 1 a 6 meses de sueldo también a la capacidad de endeudamiento, y éste era como el de nómina de otros bancos”, -agárrense- “pues todos esos ya no los autorizan, perdón por decirlo así, pero por sus cojones no los autorizan y si alguien los pide, nos quieren ver la cara de idiotas diciendo que la austeridad, que no hay presupuesto cuando estos préstamos no se presupuestan, ya que no salen de las cuentas contables de gasto ni de las partidas presupuestales”.

¡Quihúboles! ¿Cómo les quedo el ojo?

No son préstamos millonarios, son empleados, como los que hay en cualquier institución bancaria de la ABM o financiera, quesque supervisada por la CNBV, y que llevan años trabajando.

Para rematar

Déjenme contarles que María del Pilar Gasca, directora de recursos inhumanos del malestar, sí, inhumanos, pues aunque su función es defender a los empleados, me dicen, dio órdenes expresas a los subordinados para quitarles más prestaciones o ponerles el pie para no cobrar premios; léase por puntualidad o premio de prima de vacaciones.

(Especial)

La cereza de esta nota es que, el pasado miércoles 12 de febrero, a Lamoyi y a Gladys Deyanira González, subdirectora, y a la titular de Unidad de Banca Social, Jessica Alejandra Solano, les colgaron una manta en un puente peatonal acusándolos de abuso laboral.

“A la gente del área de banca social y tecnología, desde diciembre, los hacen venir los sábados y sin pago extra. Bueno, ni una torta de salchicha echada a perder, como las que suelen dar a los acarreados de la cuarta putrefacción, les dan, y a los pocos que se negaron a trabajar los sábados los corrieron”.

“Pero saben qué es lo más triste y frustrante, que

los empleados de estas áreas, en lugar de negarse, ya salieron a decir y a inconformarse de que por qué solo a algunos, que vengamos todos”.

Todos los días con la ‘4T’ estamos perdiendo libertades y derechos

Primero vinieron por los socialistas, y yo no dije nada, porque no era socialista.

Luego vinieron por los sindicalistas, y yo no dije nada, porque no era sindicalista.

Luego vinieron por los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío.

Luego vinieron por mí y ya no había nadie para defenderme.

Así estamos hoy con la ‘4T’

Pues nos han quitado derechos laborales y nadie dice nada. Nos quitaron la división de poderes y nadie dice nada. Si el Poder Legislativo, hoy a la mala como todo en la ‘4T’, está supeditado al Ejecutivo. También a la mala acabaron con el Poder Judicial y pocos hicieron algo. Ya tomaron al INE y al Trife y desaparecieron a todos los organismos autónomos, Inai, Cofetel, etc.

Peligro de volver el estómago

Ya sin el Inai, la prensa libre es lo único que nos queda para transparentar y difundir los malos manejos en políticas públicas, corrupción y los queveres entre políticos y narcos. La prensa no sólo es atacada ferozmente todos los días con mentiras u otros datos, sino ha sido silenciada (asesinada, corriéndola o pidiendo su cabeza) y ahora con jueces federales a modo y un poder local podrido será intimidada, atacada y perseguida en los tribunales.

Peligro, peligro

En la ‘4T’ están por ir por los remanentes del Banxico, aunque la cuenta pública sea negativa, y por cambiar el régimen de las Afores, gracias a la brillante ausencia de Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, para poder invertir en “bonos del Bienestar” y seguir regalando dinero o comprando votos.