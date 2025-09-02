Tormenta tropical ‘Lorena’ evolucionará a huracán categoría 1: ¿Cuándo tocará tierra y dónde?

La tormenta tropical Lorena se formó en el océano Pacífico y se convirtió en el ciclón número 12 de la temporada de huracanes 2025.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena se localizó a 385 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 550 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Actualmente, presenta vientos máximos sostenidos de 75 y rachas de hasta 95 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noroeste, lo que incrementa las posibilidades de que afecte varios estados de la República.

¿Lorena podría convertirse en huracán y cuándo pasará?

La tormenta tropical Lorena es el tema de preocupación en México, ya que en próximas horas puede evolucionar a un huracán y afectar diversas regiones del país.

Los pronósticos indican que Lorena podría evolucionar a un huracán de categoría 1 el miércoles 3 de septiembre, especialmente en la tarde. Esto representaría un aumento significativo en su potencial destructivo, lo que hace que las autoridades y la población estén en alerta máxima.

Sin embargo, es importante mantenerse al tanto de las actualizaciones de las autoridades sobre el sistema y los efectos que tendría sobre el territorio nacional.

¿Qué efectos tendrá la tormenta Lorena en México y qué estados serán los afectados?

La tormenta tropical Lorena causará lluvias intensas y fuertes en varios estados de México, que en las últimas semanas enfrentan complicaciones por la cantidad de agua e inundaciones.

Se esperan precipitaciones de 75 a 150 milímetros en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, mientras que en Jalisco, Colima y Michoacán se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Además, se anticipan vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta 3.5 metros en las costas de los estados mencionados, por lo anterior podrían limitarse las actividades en la costa, incluida la pesca.

El SMN advierte que estas condiciones podrían generar deslaves, inundaciones y otros problemas en las zonas vulnerables.

¿Cuáles son las medidas precautorias por Lorena?

Ante la inminente llegada de la tormenta, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Sistema Nacional de Protección Civil emitieron recomendaciones para la población: