Huracán ‘Lorena’: ¿Cuál es la categoría máxima que alcanzará y cómo afectará Baja California Sur?

Lluvias fuertes en Baja California Sur, Baja California y otros estados del norte por la cercanía del huracán 'Lorena'.

La tormenta tropical Lorena evolucionó a huracán categoría 1, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este miércoles 3 de septiembre. Esta mañana, el centro del huracán está a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, estado donde se espera que toque tierra, de acuerdo con las proyecciones.

El huracán Lorena se desplaza hacia el oeste-noroeste con trayectoria hacia la costa occidental de Baja California Sur.

En su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional estimó que Lorena sería huracán categoría 1 esta mañana del 3 de agosto. En tanto, se espera que tome más fuerza y evolucione a huracán categoría 2 hacia las 18:00 horas de este miércoles.

En ese sentido, el huracán Lorena será un ciclón categoría 2 y esa sería la máxima potencia que alcanzará.

Se espera que para el jueves 4 de septiembre, Lorena descienda a huracán categoría 1 nuevamente hacia las primeras horas del día (6:00 horas) y mantenga esa intensidad todo el día.

A las 6:00 horas del viernes 5 de septiembre, descenderá para ser la tormenta tropical Lorena y se mantendrá así hasta ser post tormenta tropical con remanentes el domingo 7 de septiembre.

Trayectoria del huracán 'Lorena' para este 3 de septiembre. (Conagua Clima)

¿Qué estados serán afectados por el huracán ‘Lorena’?

El Meteorológico Nacional advirtió que se esperan lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en el centro y sur de Baja California Sur, Sinaloa y el centro y sureste de Sonora.

En el pronóstico climático general, el SMN destacó que habrá lluvias debido al huracán Lorena y al monzón mexicano.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este).

Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Nuevo León (centro y sureste), Tamaulipas (oeste y suroeste) y San Luis Potosí (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Aguascalientes, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El pronóstico indica que el huracán Lorena ingresará sobre Baja California Sur, el golfo de California y Sonora en el transcurso del viernes y sábado 6 de septiembre. En su recorrido, dejará lluvias muy fuertes, intensas y torrenciales en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Además, se esperan rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en el golfo de California y las costas de Baja California Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.