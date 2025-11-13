CNTE ‘cerca’ Palacio Nacional: Maestros se enfrentan con policías tras intentar derribar vallas

Maestros de la CNTE se enfrentaron con policías de CDMX este jueves 13 de noviembre. (Foto: Tomada de pantalla)

Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) intentaron derribar las vallas que rodean Palacio Nacional la mañana de este jueves 13 de noviembre, con el objetivo de ingresar al recinto.

Los maestros, quienes se concentraron desde las 5:00 horas de este día en la plancha del Zócalo capitalino, llegaron a Palacio Nacional para dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, al arribar al lugar encontraron el edificio protegido con vallas.

A las 6:45, horas, arribaron a la calle de Correo Mayor, donde golpearon las vallas para que lo dejaran ingresar a Palacio Nacional y al no obtener respuesta comenzaron a empujar las vallas hasta que lograron doblarlas pero no derribarlas.

Policías que custodian Palacio Nacional respondieron con extintores y polvos irritantes que replegaron a los maestros que intentaban derribar la valla.

El argumento para dicho enfrentamiento es que se restablezcan las mesas de diálogo con el gobierno federal.

Maestros no se rinden y van a la Cámara de Diputados

Sin embargo, ante dicha situación y al no ser atendidos en Palacio Nacional, la CNTE se dirige hacia el Congreso de la Unión, donde está la Cámara de Diputados.

Los docentes tienen previsto instalar ahí un plantón hasta que sus demandas sean atendidas.

Mientras, integrantes de la CNTE avanzan con la intención de llegar al Congreso de la Unión, donde realizarán un mitin, mientras otros compañeros ya instalaron casas de campaña para el plantón.

Ante dichas movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizará cortes a la circulación en las próximas horas.

¿Qué exigen los maestros de la CNTE?

Los docentes tienen como objetivo acceder a un diálogo con la presidenta Sheinbaum, a quien le piden la eliminación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y la reforma educativa de 2019.

La CNTE anunció un paro de 48 horas junto con movilizaciones en varias regiones del país y una mega marcha en la CDMX, por lo que cientos de maestros llegaron al Zócalo capitalino desde la madrugada de este jueves.

En mayo, el Gobierno anunció una serie de mejoras laborales, como una subida del 9 por ciento en el salario del gremio magisterial y más días de vacaciones, entre otros acuerdos.

Sin embargo, la CNTE sigue demandando la derogación inmediata de la Ley del ISSSTE y de la reforma educativa de 2019, además de mejores condiciones para las escuelas rurales.

Ante dicha situación, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó las movilizaciones al asegurar que hay una buena relación con la CNTE y no era necesario movilizarse en la CDMX sino solo mantener el diálogo con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

*Con información de Fernando Merino y EFE