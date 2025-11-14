CNTE contesta a criticas de Sheinbaum a plantones: ‘No queremos un sexenio de puro diálogo’

La CNTE exige al Gobierno de Claudia Sheinbaum que se derogue una reforma a la ley del ISSSTE.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) quiere “soluciones” y no más diálogo de parte del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo Yenny Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22.

La dirigente aclaró que los plantones de la CNTE en la Ciudad de México terminan este viernes 14 de noviembre como parte del paro de 48 horas de los maestros.

La secretaria general de la Sección 22 de la CNTE reclamó que no han tenido diálogo directo con la presidenta Sheinbaum desde marzo de este año, y criticó la ‘hipocresía’ del Gobierno federal que habla de ‘puertas abiertas’ para el pueblo, pero se ‘amuralla’ en Palacio Nacional.

“Sí hemos tenido diálogo: seis años de diálogo. No queremos que sea otro sexenio de puro diálogo, sino de soluciones“, dijo en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

¿CNTE se unirá a la marcha de la Generación Z?

Yenny Pérez Martínez aclaró que los maestros regresarán a sus estados durante el transcurso de este viernes y descartó que vayan a tomar parte de la marcha del sábado 15 de noviembre.

“Nuestro paro es muy específico; no tenemos una participación el día de mañana (en la marcha de la Generación Z). Es importante aclararlo por las declaraciones que ha hecho desde Palacio la presidenta", puntualizó.

La dirigente magisterial remarcó que Claudia Sheinbaum tiene “claro el panorama central” de las manifestaciones de la CNTE: Derogar la reforma a la Ley del ISSSTE. Al respecto, la mandataria dijo que ese punto no es negociable.

“Se ha planteado, en el caso de la Ley del ISSSTE, que ellos piden la derogación, distintas opciones, que seguimos trabajando en ellas, porque el recurso no está disponible para poder hacer esta derogación, pero se hizo el Fondo de Pensiones para el Bienestar y se está trabajando en otras opciones”, contestó en la ‘mañanera’ del 13 de noviembre.

Sobre la opción de ‘boicotear’ las actividades del Mundial 2026, la dirigente de la CNTE explicó que el movimiento analiza llevar a cabo más paros escalonados antes de llegar a uno indefinido.

“Para ese momento estará el Mundial y estaremos ahí presentes; es parte de lo que ya se está previendo”, añadió.

Sheinbaum critica plantones de la CNTE

La presidenta de México se mostró en contra de los plantones de los maestros en todo el país pues, subrayó, el Gobierno está dispuesto a negociar con ellos.

“A ver, estuvieran cerradas las mesas, nos estuviéramos negando al diálogo, pues entonces a lo mejor (se justifican los plantones) Pero si hay mesas de diálogo y se está atendiendo, ¿por qué esta forma de manifestarse aquí? [...] Hay una mesa de diálogo permanente, abierta, en los estados. Entonces, no se entiende, la verdad. ¿O qué interés haya?“, se quejó.