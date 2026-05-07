Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 7 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 7 de mayo. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 7 de mayo desde Palacio Nacional, luego de la reunión que sostuvo con el grupo coreano BTS y saludar desde uno de los balcones del recinto a las casi 50 mil personas que asistieron para dar la bienvenida a la boyband.

La mandataria podría brindar detalles de la conversación que sostuvo con los integrantes de BTS, que se presentará en el estadio GNP Seguros en los próximos días.

Sigue la cobertura en vivo de la mañanera de Claudia Sheinbaum en El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 6 de mayo?

En la conferencia anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión que tendría con los integrantes de BTS e invitó a las fans al Zócalo para saludar a la boyband.