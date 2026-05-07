Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 7 de mayo: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este jueves 7 de mayo desde Palacio Nacional, luego de la reunión que sostuvo con el grupo coreano BTS y saludar desde uno de los balcones del recinto a las casi 50 mil personas que asistieron para dar la bienvenida a la boyband.
La mandataria podría brindar detalles de la conversación que sostuvo con los integrantes de BTS, que se presentará en el estadio GNP Seguros en los próximos días.
Sigue la cobertura en vivo de la mañanera de Claudia Sheinbaum en El Financiero.
¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 6 de mayo?
En la conferencia anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum informó sobre la reunión que tendría con los integrantes de BTS e invitó a las fans al Zócalo para saludar a la boyband.
- En tanto, propuso democratizar la elección del próximo rector del Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de una elección de la comunidad estudiantil para elegir al siguiente titular.
- A la par, se pronunció a favor de la comunidad estudiantil que denunció la supuesta malversación de fondos por Arturo Reyes Sandoval, actual rector, vinculada al cierre de la fundación relacionada con la institución.
- Sheinbaum criticó la visita de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, asegurando que fue invitada por la oposición mexicana para buscar “legitimidad”.
- Por último, anunció la eliminación de “deudas impagables” y un descuento del 30 por ciento para productores de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.
- A partir de junio, esta medida beneficiará a 13 mil 400 mujeres y a un total de 46 mil 567 pequeños productores para que recuperen su capacidad económica, a través de un proceso de liquidación y liberación de garantías crediticias.