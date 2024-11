‘Ay, perdón, te confundí’: ¿Jorge Ortiz de Pinedo cancela ‘Una familia de diez’? Esto sabemos

¿Plácido López, Renata González, Don Arnoldo y todos los López González se despedirán de su audiencia después de 17 años? Una familia de diez ha sido vista por varias generaciones en México, y recientemente se habló de que ya no habría más aventuras de esta icónica familia.

Esto a raíz de que Jorge Ortiz de Pinedo dejará los escenarios por sugerencia médica, pues le dijeron que ya no podía andar ‘del tingo al tango’ gracias a las enfermedades que tiene, como EPOC.

Sin embargo, el hecho de que la serie de Televisa concluya transmisiones obedece más a rumores de distintos periodistas y medios, aclaró el mismo Ortiz de Pinedo recientemente.

Jorge Ortiz de Pinedo desmintió que se fuera a cancelar 'Una familia de diez'. (Foto: Facebook @familiade10)

¿Por qué dijeron que Jorge Ortiz de Pinedo cancela ‘Una familia de 10′?

Todo inició gracias a unas declaraciones del periodista Juan José Origel, quien aseguró que después de 11 temporadas en las que conocimos y vimos crecer a la familia López, el programa terminaría transmisiones.

A las especulaciones se unió el comunicador Alex Kaffie, aunque con una versión totalmente diferente a la de su salud: tendría que ver con un desacuerdo dentro de Televisa, empresa para la que se produce el programa.

Según Kaffie, el hecho de que la próxima temporada de Una familia de diez no se estrenara en horario estelar los domingos y en su lugar pusieran Más vale sola, serie protagonizada por María Elena Saldaña ‘La Güereja' y Cecilia Galiano, lo que habría provocado descontento del también director y productor.

Jorge Ortiz de Pinedo desmiente cancelación de ‘Una familia de diez’

Gracias a que los rumores se hacían cada vez más grandes, el papá de Óscar Ortiz de Pinedo salió a desmentir que la exitosa serie fuera a terminar grabaciones y aseguró que, por lo menos, tendremos más de Plácido y su familia hasta 2026.

La serie 'Una familia de diez', producida por Jorge Ortiz de Pinedo, todavía tiene dos temporadas por estrenar. (Foto: Facebook @familiade10)

“(Televisa) No canceló mi programa. Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona”, aseguró en conversación con Maxine Woodside.

De acuerdo con Jorge Ortiz de Pinedo, quien usa un tanque de oxígeno, la confusión vendría, además de sus últimas declaraciones relacionadas con los problemas de salud que enfrenta, porque hace poco se grabaron los episodios finales de las últimas temporadas.

Hasta el momento, está al aire la temporada 11; se espera que la 12 llegue en 2015, y cerrar este ciclo con la última ronda de episodios a transmitirse en 2026, por lo que todavía hay Una familia de 10 para rato.

¿Qué dijo Jorge Ortiz de Pinedo sobre su retiro?

Hace una semana, el actor de Dr. Cándido Pérez aseguró que sus médicos le recomendaron retirarse como actor, gracias al desgaste físico que significa estar en los foros de grabación y los escenarios de teatro.

Sin embargo, en esa ocasión Jorge Ortiz de Pinedo, al que confundieron con Josefa Ortiz de Domínguez mencionó que seguiría trabajando desde otra trinchera, como productor y guionista, e incluso habló de la posibilidad de actuar en ciudades costeras, donde la presión es considerablemente menor que en la capital mexicana.

Jorge Ortiz de Pinedo dejaría de actuar en la televisión y obras de teatro por indicación médica. (Foto: Especial El Financiero) (Cuartoscuro)

Al respecto, confirmó que aún no piensa en el retiro, y que mientras pueda seguirá ‘en las andadas’, ya que el teatro y la actuación es algo que le apasiona.

“No estoy muriendo, como se ha especulado. Seguiré produciendo, escribiendo, dirigiendo y actuando en televisión y cine. No estoy retirado (…) Dentro de mis posibilidades y hasta que el cuerpo aguante, continuaré trabajando”, afirmó.