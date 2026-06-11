Homenaje ‘con azúcar’ a Celia Cruz: Salsa Fest apunta a superar los 837 millones de derrama económica

La edición 2026 del Salsa Fest llega con expectativas de consolidar y ampliar los resultados económicos obtenidos el año pasado, cuando el festival generó una derrama económica de 837 millones 316 mil pesos, reunió a 593 mil asistentes y alcanzó una ocupación hotelera promedio de 98 por ciento en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Las cifras posicionan al evento como uno de los principales motores de actividad turística y comercial de Veracruz. Además de la ocupación prácticamente total de la infraestructura hotelera disponible mientras que el sector restaurantero reportó durante 2025 un incremento de 55 por ciento en sus ventas habituales, reflejo del flujo de visitantes.

Para esta edición, las proyecciones son aún más ambiciosas gracias a la participación de reconocidos exponentes del género como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle, Óscar D’León, Charlie Zaa y Guayacán Orquesta, así como un homenaje especial a Celia Cruz; este encuentro musical se ha consolidado como un importante escaparate para la promoción turística, con capacidad para atraer público de distintas regiones de México y del extranjero, mientras que representantes del sector estiman que la calidad artística, el acceso gratuito y el posicionamiento alcanzado por la marca Salsa Fest contribuirán a rebasar los resultados obtenidos durante la edición anterior.

Del 12 al 14 de junio, Veracruz buscará refrendar su posición como la capital de la salsa en México y convertir nuevamente al festival en uno de los eventos con mayor impacto económico y turístico del país.