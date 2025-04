Ana Martín revela que rechazó al presidente Luis Echeverría: ‘Me llamó en la madrugada’

Ana Martín aseguró que ella no ha salido con políticos en ningún momento de su carrera, debido a que a ella no le agradan. (Foto: Especial El Financiero)

Ana Martín, la actriz de telenovelas mexicanas conocida por proyectos como Rubí, reveló que ella no ha salido con ningún político en toda su carrera e incluso llegó a rechazar a Luis Echeverría Álvarez, quien fue presidente de México de 1970 a 1976.

“No me gustan (los políticos), son horrorosos y no me gusta como se visten”, compartió en una reciente entrevista con Yordi Rosado, en donde relató la experiencia que vivió con Luis Echeverría, el expresidente que falleció en 2022, y todo lo que ocurrió después.

Esto debido a que el rechazo de Ana Martín a Luis Echeverría llegó a impactar de manera negativa en la carrera de la actriz, ya que ella sufrió un veto que la alejó de la actuación durante algunos años y se convirtió en el motivo por el cual ella dejó de hacer cine.

¿Qué pasó entre Ana Martín y Luis Echeverría?

En la conversación con Yordi Rosado, la actriz de Gabriel y Gabriela compartió que durante los estrenos de las películas se solían realizar fiestas a las que acudían diferentes famosos; sin embargo, a una de estas reuniones llegó el entonces presidente Luis Echeverría.

“Los de seguridad se pusieron... Y unos de: ‘ya me voy a dormir’, ‘yo también’ y el reventón se nos acabó”, relató en la conversación, por este motivo, ella tomó la decisión de irse a su cuarto a descansar; sin embargo, su teléfono sonó durante la madrugada.

“Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis de la mañana, suena el teléfono y me dice: ‘Hola, ¿qué tal, cómo estás?’ y yo: ¿quién habla?‘. Él: ’Luis Echeverría. Te invito a Los Ángeles en mi avión, ¿te vienes ahorita conmigo?‘“, recordó la actriz.

Ana Martín explicó que rechazó a Echeverría luego de que él la llamó en la madrugada. (Foto: Instagram @anamartin)

Para Ana Martín fue una falta de respeto que Luis Echeverría, el entonces presidente de México, le llamara, ya que ella no le había compartido su número de habitación ni su número, tampoco le había pedido que se comunicara con ella, por lo que finalmente lo rechazó.

“Le dije: ’usted me está faltando al respeto porque no le dije en que cuarto estaba y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted’ y le colgué”, recordó en la conversación; sin embargo, esta acción tuvo repercusiones.

¿Cómo Ana Martín pudo volver a la actuación tras el veto?

Luego de que Ana Martín rechazó a Luis Echeverría, la famosa no consiguió empleo: “estuve en una lista negra 5 años”, dijo y recordó que fue gracias al apoyo de Pepe Estrada e Ignacio López Tarso, el primer actor que murió en 2023, que regresó a la industria.

También compartió que quien le dio la oportunidad fue gracias al empresario Emilio Azcárraga, ya que él habló para que la incluyeran en todas las novelas y proyectos en la televisión que se abrieran, no sin antes preguntarle si realmente estaba segura de rechazar al presidente.

“Cinco años no trabajé y ahí entró el señor Emilio Azcárraga. Me dijo: ‘Ana, es el presidente de México, ¿estas consiente de que puedes tener lo que quieras tener, estás enamorada de un greñudo intelectual? No, no, muy mal’“, recuerda que le dijo antes de darle empleo.

Emilio Azcárraga fue quien llamó para que la incluyeran en las novelas. (Foto: Facebook/ Ana Martín)

Pues posteriormente, Azcárraga habló con Ernesto Alonso, a quien le dijo: ‘tengo aquí a una que está loca, la metes en todas las novelas, en todo lo que puedas meterla porque necesita trabajar, no va a tener trabajo’ e hice mucha más televisión y cine no hice”, recordó.

Actualmente, Ana Martín continúa activa en la actuación realizando telenovelas e incluso ha sido parte de programas como La Rosa de Guadalupe.

Jesús Martínez ‘Palillo’, papá de Ana Martín, recibió un disparo por sus chistes sobre política

Además de compartir esta anécdota, Ana Martín también reveló que en una ocasión su padre, Jesús Martínez Rentería, el comediante mexicano mejor conocido como ‘Palillo’, recibió un impacto de bala a causa de los chistes que hacía sobre política.

En la conversación con Yordi Rosado, la actriz compartió que en ocasiones le solicitaban a su padre dejar de hacer bromas sobre algunas personalidades; sin embargo, él continuaba con sus shows tal como lo tenía planeado, sin dejar de hacer sátiras.

La actriz también compartió que a su padre le dispararon en una ocasión. (Foto: Facebook/ Ana Martín)

“Salía Palillo y decía: ‘allá hay unos señores que está diciendo que no diga Uruchurtu’ y se soltaba a hablar”, recordó sobre los shows de su padre; sin embargo, en una ocasión esto le trajo problemas al comediante.

Ana Martín recordó que en una ocasión, ‘Palillo’ se dirigía a Café Tacuba, en donde también realizaba shows, cuando una persona se acercó y le disparó: “pasó un coche y le dio aquí (en el hombro) si le dan más abajo me lo matan”.

A pesar de ello, él pidió que nadie se enterara de esta situación: “por orgullo dijo que no, él dijo: ‘no digan nada porque ya sé quiénes son los pulpos chupeteadores y no les voy a dar el gusto’”, a pesar de ello Ana Martín asegura que ‘Palillo’ no tuvo miedo de seguir dando shows.