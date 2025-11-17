Confirman hospitalización de Shiky Clement, finalista de ‘LCDLFM’ 2025: ¿Cuál es su estado de salud?

Shiky Clement, finalista de 'La Casa de los Famosos México' 2025, está hospitalizado tras una cirugía. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Shiky, finalista de La Casa de los Famosos México, está hospitalizado, según confirmó un comunicado difundido por su familia y su agencia de representación, Petit Comité.

Tanto su círculo cercano como su representante dieron a conocer que el influencer está estable y que su condición no es de gravedad, aunque seguirá bajo supervisión médica.

En los mensajes oficiales, la familia y su equipo expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño y las oraciones que los seguidores han enviado desde que se conoció la noticia. “Significan mucho para él y para todos nosotros”, señalaron, sobre el apoyo recibido mediante redes sociales.

Los representantes de Shiky, quien perdió la vista en uno de sus ojos en una cirugía estética, subrayaron que lo más importante por el momento es brindarle el espacio necesario para continuar su recuperación sin presiones externas.

La agencia reconoció la enorme preocupación del público, pero solicitó comprensión y prudencia mientras el creador de contenido permanece hospitalizado.

Tanto la familia como el equipo reiteraron que mantendrán informados a sus seguidores en caso de que exista alguna actualización relevante. De momento, Shiky no ha hecho declaraciones a título personal pero activó sus redes sociales para compartir los comunicados en sus historias de Instagram.

Cancelan presentación de Shiky en teatro tras hospitalización

Shiky estaba programado para participar este lunes, 17 de noviembre, en una función teatral de ‘Lavar, Peinar y Enterrar’, la cual fue cancelada tras hacer oficial la hospitalización del español.

“Lamentamos informar que, debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad, la función programada para hoy, 17 de noviembre de 2025, ha sido cancelada", escribieron en un comunicado. “Sabemos la ilusión que implica asistir al teatro y esta decisión no ha sido sencilla, pero priorizamos el bienestar, la seguridad y el respeto hacia nuestro público y equipo”.

A quienes adquirieron boletos para la función de este lunes, en el Teatro Xola Julio Prieto de CDMX, les reembolsarán o cambiarán el ticket para otro día. Para esto, los asistentes deberán estar al pendiente de las redes sociales de la producción.

El elenco está complementado por nombres como Alma Cero, Angie Bauter, Pilar Boliver (Alternando funciones), Aldo Guerra, Axel Santos e Ignacio Saucedo.

Las próximas funciones de ‘Lavar, Peinar y Enterrar’ están programadas para los días 24 y 28 de noviembre. La temporada, de momento, está proyectada para terminarse el viernes 5 de diciembre. Aún se desconoce el futuro de estas presentaciones.

¿Quién es Shiky Clement, el español que enamoró a México?

Shiky Clement, comediante español, se convirtió en el cuarto finalista de La Casa de los Famosos México 2025 tras una temporada marcada por su carisma y una historia personal de gran impacto.

El conductor de 53 años perdió la vista de un ojo en 2022 luego de complicaciones durante una cirugía estética, experiencia que transformó en un relato de resiliencia, cautivando a la audiencia del reality.

Con más de dos décadas de trayectoria en televisión, radio y teatro, Shiky consolidó su lugar en la industria del entretenimiento mexicano desde finales de los años 90.

Originario de España, pero radicado en México, Shiky ha colaborado en proyectos como Telehit, Ya Párate, Relatos Macabrones y diversos pódcast.