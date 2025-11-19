‘Alito’ Moreno pide renuncia de titular de CNDH: ‘Calla vs abusos en marcha de Generación Z’

El PRI aseguró que la forma en que reaccionaron los mandos policiacos en la marcha sólo demuestra un Estado autoritario

El senador Alejandro ‘Alito’ Moreno se pronunció porque renuncie la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, pues a cuatro días de la marcha de la Generación Z no ha emitido un pronunciamiento a favor de los jóvenes encarcelados.

El líder nacional del PRI también pidió a los manifestantes no callarse ante un gobierno “cagado de miedo”.

“Exigimos la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: un cero a la izquierda, no representa nada, no ha habido un solo pronunciamiento y nos genera indignación”, dijo en conferencia de prensa.

Consideró que su omisión sólo da cuenta que es parte de un Estado que persigue a los jóvenes.

Pidió que se libere a los jóvenes detenidos, quienes tienen incluso imputaciones por tentativa de homicidio.

El también líder del PRI llamó a los jóvenes a no dejarse callar por el gobierno, que ya demostró que tiene miedo, tras la marcha de la Generación Z.

“Estos de Morena estaban muertos de miedo, el venir aquí todos juntitos, sus coordinadores parlamentarios y sus voceros están ‘cagados de miedo’ porque ya vieron lo que puede hacer el pueblo de México”, dijo en conferencia de prensa.

Lo anterior por la conferencia conjunta que dieron Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, coordinadores de Morena en el Senado y Cámara de Diputados, respectivamente, para cerrar filas en torno a la Presidenta, tras la manifestación.

‘Alito’ pide a los jóvenes continuar con las protestas

“Le digo a los jóvenes que no se queden callados, yo fui dirigente estudiantil, protesté muchas veces. Lo importante es que se echen más para adelante y, si quieren, van a contar con el apoyo de nosotros”.

Aseguró que la forma en que reaccionaron los mandos policiacos en la marcha sólo demuestra un Estado autoritario, pero perfiló que se les va a terminar.

“Van a llegar a la cárcel porque han reprimido a los jóvenes, abusando del poder, pero se les va a acabar. Los más miedosos, los más cobardes son esos que cuando tienen el poder persiguen, y cuando están en el poder hasta se mean porque los meten a la cárcel. Por eso hay que acabarlos, son una plaga”.

Ante la idea de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de abrir debate para que se aumenten las penas a los menores homicidas, consideró que es un amago más contra la juventud.

“Ahora para mandar el mensaje de que si alguien protesta vas a tener penas más severas, ese es el mensaje, meter miedo, meter el terror”.

El también líder del PRI acusó que dentro de Morena hay voceros que promueven la polarización del país, entre ellos el productor Epigmenio Ibarra, el caricaturista El Fisgón y a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, a quienes exhibirá en redes sociales.

“Cuando los vea en la calle que les reclame, que les exijan cuentas porque están dividiendo al pueblo de México. Van a decir que tenemos una postura extrema, me vale madre, vamos a defender a la gente, estamos hartos de lo que está haciendo Morena”.