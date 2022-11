Danna Paola sufre accidente en inicio de su gira ‘XT4S1S’; termina con la cabeza vendada

Luego de tener que suspender el inicio de su gira ‘XT4S1S’ por problemas con sus proveedores, la cantante Danna Paola tuvo el primero de sus conciertos este 11 de noviembre en el Auditorio Telmex, de Guadalajara, pero no se salvó de sufrir un accidente arriba del escenario, razón por la que continuó con una venda en la cabeza.

La también actriz tuvo que parar el espectáculo para recibir atención de los paramédicos, pero continuó con casi todo el repertorio planeado. El incidente habría ocurrido durante una de sus coreografías.

Danna Paola se golpeó durante su concierto en Guadalajara (Foto: Instagram @dannapaola)

¿Qué le pasó a Danna Paola en su concierto?

De acuerdo con las palabras de la intérprete de ‘Oye Pablo’ se abrió la ceja tras una serie de movimientos. “Les voy a contar qué pasó. Cuando me hice hacia atrás creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo, dejé de ver, pero yo seguí”, dijo.

Inmediatamente después, alguien de su staff de producción le hizo señas, por lo que le colocaron el vendaje alrededor de su cabeza y arriba de sus ojos. “Literal esta gigante, tengo una bola aquí, pero no importa, vamos a seguir”, continuó ante el júbilo de los asistentes.

“Después de todo lo que he pasado esta noche, estos meses, yo no pienso dejar este escenario hasta que termine”, agregó.

Al finalizar su presentación, Danna Paola recurrió a sus redes sociales para dar nuevamente las gracias, entre risas por la situación.

“Es muy loco que me haya sucedido esto. Ya me pusieron una venda, tengo que tener compresas frías. Pero el tamaño del chichón, literal del moretón que tengo, es este bulto por aquí. Pero se dio todo, gran opening night XT4S1S tour”, señaló a través de sus historias en Instagram. Su siguiente fecha es el próximo 16 de noviembre en el Auditorio Nacional.