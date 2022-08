Danna Paola y las marcas mexicanas que la han vestido este año

Danna Paola ha comenzado a utilizar más prendas de diseño mexicano en sus looks. (Instagram Danna Paola)

La cantante pop Danna Paola se ha vuelto rápidamente un ícono de la moda: es embajadora de marcas de lujo internacionales y también ha comenzado a utilizar prendas de diseñadoras mexicanas, sobre todo en lo que va de este año.

Desde el Tecate Emblema hasta los Kids Choice Awards México 2022, te contamos cuáles han sido las marcas mexicanas que ha vestido Danna Paola. Sus looks están a cargo del stylist Francisco J. Rondón, quien ha estado a cargo también del estilismo de la deportista Alexa Moreno y a la actriz de RBD, Estefania Villareal.

1. Eva Urias

En el festival Tecate Emblema, Danna Paola sorprendió a sus fans no solo con sus canciones y el show que presentó, sino también por su outfit: un conjunto deportivo color rojo diseñado por la mexicana Eva Urias y creado en su taller. Bajo estas piezas, llevaba medias de Fendi, marca internacional de la que es embajadora (Danna Paola es la primera mexicana con ese título) y tenis blancos de Off-White.

“Pasamos de diseñar un vestuario sexy con corset y minifalda a un vestuario más tendry con huecos y pants. Más mi estilo la vdd. Todo ese cambio se hizo en menos de 9 horas para diseñar, elegir telas, patronar, cortar y producir los pants y modificar el top”, contó Eva Urias en su cuenta de Instagram.

Danna Paola vistiendo prendas de la mexicana Eva Urias. (Instagram @evauriasmx)

Danna Paola se presentó el pasado 13 de mayo en el festival Tecate Emblema, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En el evento, además de un show memorable con un variado repertorio de sus canciones, la cantante hizo un llamado para alzar la voz por el caso de Debanhi Escobar y las mujeres desaparecidas del país.

Y el 17 de agosto, en un concierto en Perú, Danna portó también un vestuario de Eva Urias, esta vez un corset ajustable en color negro y un pantalón del mismo tono y material, con transparencias.

Posdata: Ahora que hablamos de Perú y marcas latinoamericanas, Danna Paola recientemente usó un pantalón oversize, con nubes blancas hechas con tie dye, de la diseñadora peruana Sophia Lerner.

Eva Urias también hizo el icónico corset que usó Lizeth Selene (Andy) en la nueva serie de Rebelde; la diseñadora contó que esta pechera asimétrica fue hecha con base en referencias de la stylist Nayeli de Alba, quien estuvo a cargo de todo el vestuario de la serie de Netlix.

2. NO NAME

En el video de ‘XT4S1S’, Danna Paola también lleva un conjunto en color negro (top con un aro y pantalón con agujetas) de la tienda mexicana NO NAME.

Además, en la alfombra de los Kids Choice Awards México 2022 del domingo 28 de agosto, la también actriz llevó un vestido negro y blanco con una silueta estampada futurista (que, por cierto, me recordó un poco al traje de Samus Aran de Nintendo), así como con la palabra ‘XT4S1S’ escrita en el pecho de la prenda.

Danna Paola también interpretó su nuevo sencillo vistiendo un total look de NO NAME: un jumpsuit de látex. Esta es del diseñador Jonathan Morales, quien participó en el Project Runway Latin America de 2014. Es una marca de moda urbana y pop art.

Danna Paola viste piezas de NO NAME. (Instagram @nonamestudiomx)

3. Vanebon

Para promocionar su nueva gira y su más reciente sencillo ‘XT4S1S’, Danna Paola viste prendas de la diseñadora mexicana Vanessa Bon.

En el poster del tour y el video de la canción, la cantante lleva un minikini (pequeño bikini) blanco con detalles de listones negros, de la colección de primavera/verano 2022 de la marca, llamada ‘Mototaut’. El nombre de la colección viene de las palabras en inglés motor y taut, con la idea de crear un paralelismo visual entre la mujer y el automóvil como objetos de deseo, contó la diseñadora a Cream MX.

Vanebon, como es el nombre de su marca, también ha vestido a otras estrellas como la cantante japonesa Rina Sawayama y a Björk, quien usó un vestido de la mexicana en su show de Cornucopia en Los Ángeles. Su marca tiene una intención erótica y una mirada futurista. La diseñadora contó a La Tempestad que ha buscado reapripiarse de vestimentas que comuniquen la libertad sexual.