Lucerito Mijares, la invitada sorpresa en el concierto de sus papás en el Auditorio Nacional

Lucero y Mijares comparten los escenarios como parte de su gira ‘Hasta que se nos hizo’, en la cual aprovechan para celebrar la unión de amistad tras su divorcio luego de 14 años de matrimonio, por lo que su tercera fecha en el Auditorio Nacional fue el marco perfecto para tener como invitada sorpresa a su hija: Lucerito Mijares.

La joven de 17 años se ha ganado el cariño del público cuando aparece con sus famosos padres, como en el streaming que hicieron en pandemia y en cada una de sus intervenciones cantando temas como ‘El privilegio de amar’ o ‘Para amarnos más’, aunque sin descuidar sus estudios en el extranjero.

Lucero y Mijares comparten el escenario con su hija Lucerito

Durante este fin de semana, una vez más volvió a ganarse los aplausos y el júbilo de los presentes cuando interpretó la canción ‘Rollin’ on the River’, cover de Creedence Clearwater Revival, razón por la que la ‘novia de América’ presumió el momento con un mensaje a través de sus redes sociales.

“Una de nuestras enormes alegrías, el máximo orgullo es ver a mi nena, a nuestra hermosa Lucerito Mijares adueñarse del escenario del Auditorio Nacional y ver cómo lo disfruta, es la MÁS. Me dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado. No me alcanzan las palabras. Gracias infinitas por sus aplausos y cariño para ella”, escribió.

La segunda hija de la expareja se lució con un atuendo en color negro, bailando, moviendo su cabellera y cómodamente paseando por toda la tarima mientras Lucero la acompaña y Mijares toca la guitarra.

Entre las respuestas se encuentran las de famosos como Tatiana y seguidores que no dudan en elogiar su talento, carisma y le auguran un gran futuro cuando decida iniciar formalmente su carrera en la industria del entretenimiento.