‘After’ de Bad Bunny en CDMX: Este fue el antro de Polanco donde el ‘Conejo Malo’ siguió la fiesta

La CDMX estuvo ‘perreando’ este fin de semana con el último concierto de la gira de Bad Bunny en el Estadio Azteca. The World’s Hottest Tour tuvo de todo, desde clonación y falsificación de boletos, invitados especiales como Rauw Alejandro y hasta ‘after’ en un antro en la colonia Polanco.

El puertorriqueño se fue de fiesta a Ragga by Joy, un establecimiento que se ubica en la Plaza Antara en Polanco.

Desde hace un par de días través de las redes sociales del sitio se dio un comunicado sobre una fiesta privada que resultó ser el ‘after party’ de San ‘Benito’ en CDMX: “de forma excepcional estaremos cerrados al público. Ese día habrá un evento privado no organizado por nosotros y por eso nos será imposible recibirlos ese día”.

Además, en una historia de Instagram, el establecimiento resaltó que los organizadores no permitirían la entrada de “absolutamente nadie que no haya sido invitado por ellos”, por lo que no tenían forma de controlar el ingreso.

¿Cómo fue el ‘after’ de Bad Bunny?

Desde principios de noviembre, se especulaba que Bad Bunny tendría un ‘after party’ después de su último concierto y a través de sus redes sociales, varios fanáticos captaron el momento en que entró el puertorriqueño al lugar al ritmo de Yo perreo sola.

El antro, que normalmente está decorado con luces neón, estaba completamente tematizado con el álbum de Un Verano Sin Ti, incluso había una figura del corazón que forma parte de la portada del compendio musical de Bad Bunny.

El antro de Ragga se tematizó con elementos del álbum de Bad Bunny ‘Un Varano Sin Ti’. (Foto: Instagram / @alex.og95)

Solo ciertas personas tuvieron la oportunidad de entrar al antro y bailar con Bad Bunny. El puertorriqueño se hallaba en una de las áreas exclusivas del club nocturno por lo que no todos los asistentes pudieron posar con él para una fotografía.

Bad Bunny cantó algunos de sus éxitos en el ‘after party’ de su concierto en CDMX. (Foto: Instagram / @alex.og95)

Bad Bunny no fue solo a Ragga, ya que Rauw Alejandro también se hallaba en la fiesta a su lado. Al llegar al sitio los fanáticos quedaron pasmados con la presencia del cantante, pero después de un par de momentos el puertorriqueño tomó el escenario principal del antro para recitar ‘La Neverita’ con una banda en vivo.

No fue lo único que cantó Bad Bunny, ya que a través de las historias de Instagram se puede apreciar que animó a los asistentes entonando otros temas, incluso Después de la playa y El Apagón. Al sitio también acudieron personalidades como Jowell, Rauw Alejandro y el productor Alexander Gargolas.

Aparte de aquellas celebridades, el ‘after party’ de Bad Bunny fue atendido por Danna Paola, Galilea Montijo, Kunno, entre otras personas.

Bad Bunny aprovechó su presencia en el escenario para agradecer y despedirse de México: “Como ya no voy a estar en México me quiero despedir de ustedes aquí y ahora”, mencionó Bad Bunny antes de seguir festejando.

Además, en uno de los momentos al centro de la pista, comentó que ya que muchas personas estaban grabando con sus celulares solo tenía una condición: “todo el mundo con los celulares, grabando, les voy a permitir tener el celular en la mano, con una condición, quiero ver a todo el mundo bailando como sea, aunque no sepan, aunque los pasos locos, los pasos prohibidos”.

“Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue verdad y mentira: fue verdad porque no me quisiera ir, me encantaría quedarme un rato más; fue mentira porque también quiero irme pa’ casa ya, a Puerto Rico a pasarla cabrón”, agregó en una de las historias compartidas por los asistentes.