Bad Bunny en Polanco: ¿Cuánto cuesta ir al bar de la CDMX donde fue el ‘after’ del ‘Conejo Malo’?

“Hoy se bebe, hoy se gasta”: El cantante Bad Bunny cerró su gira The World’s Hottest Tour en la Ciudad de México con dos conciertos que se vivieron entre caos en la entrada del Estadio Azteca, boletos falsos y clonados, pero también mucho ‘perreo’ que siguió aún fuera de los escenarios hasta un bar de Polanco.

El ‘Conejo Malo’ tuvo su ‘after party’ este 10 de diciembre en Ragga by Joy, un club nocturno en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, donde el puertorriqueño siguió cantando y bailando con personalidades como los músicos Jowell, Rawl Alejandro y el productor Alexander Gargolas.

“Siempre me la paso cabrón en México, cuando les dije que no me quería ir fue verdad y mentira: fue verdad porque no me quisiera ir, me encantaría quedarme un rato más; fue mentira porque también quiero irme pa’ casa ya, a Puerto Rico a pasarla cabrón”, comentó el cantante en una de las historias de Instagram compartidas por los asistentes.

Este lugar de forma extraordinaria presenció a Bad Bunny anirmar la fiesta con temas como Después de la playa y El Apagón, “todo el mundo con los celulares, grabando, les voy a permitir tener el celular en la mano, con una condición, quiero ver a todo el mundo bailando como sea, aunque no sepan, aunque los pasos locos, los pasos prohibidos”.

Bad Bunny cantó algunos de sus éxitos en su ‘after’ dentro de Ragga en Polanco. (Foto: Instagram / @alex.og95)

Este bar lounge ubicado en Plaza Antara Polanco anunció desde hace un par de días que el sábado tendrían un evento en sus instalaciones: “de forma excepcional estaremos cerrados al público. Ese día habrá un evento privado no organizado por nosotros y por eso nos será imposible recibirlos ese día”.

Además, en una historia de Instagram, el establecimiento agregó que los organizadores no permitirían la entrada de “absolutamente nadie que no haya sido invitado por ellos”, por lo que no tenían forma de controlar el ingreso.

El ‘after party’ de Bad Bunny en CDMX fue un evento privado de Ragga by Joy. (Foto: Instagram / @ragga_by_joy)

El bar donde fue el ‘after’ de Bad Bunny

Ragga by Joy es un club nocturno en el que predominan las canciones más escuchadas del momento y el uso de colores neón que provienen de varias lámparas que están colgadas alrededor de la pista de baile y la barra de bebidas.

El negocio forma parte de Grupo Cinbersol, el cual también es dueño de cerca de 10 restaurantes de especialidades, club de comedia, bares y discotecas.

Antes de entrar, los visitantes de Ragga pasan por un corredor iluminado con todo tipo de colores hasta llegar al área principal en la que se encuentra un pasillo que da a la barra o a la pista de baile.

El antro de Ragga se caracteriza por hacer eventos como el ‘after party’ de Bad Bunny. (Foto: Instagram / @alex.og95)

Ragga by Joy se caracteriza por las frases que tiene colgadas alrededor de su pista de baile como: “Estás exactamente donde se supone que debes estar”.

Asimismo cuenta con un área de DJ en donde las personas que van tratan de pedir sus canciones favoritas, así como una zona VIP y la opción de rentar todo el lugar. Para el evento de Bad Bunny todo el bar estaba tematizado con decoración de Un verano sin ti.

El antro de Ragga se tematizó con elementos del álbum de Bad Bunny ‘Un Varano Sin Ti’. (Foto: Instagram / @alex.og95)

¿Cuánto cuesta ir a Ragga by Joy?

Las botellas rondan los tres mil pesos, aunque también hay cocteles por alrededor de 230 pesos; el establecimiento tiene una calificación de 3.4 estrellas en Google Maps con 195 opiniones, de las cuales algunas exponen que cobran obligatorio la propina.

En reseñas de Tik Tok, usuarios reportan que la botella más barata tiene un precio de 2 mil 800 pesos y que al entrar se pagan 300 pesos de cover, también hay algunos boletos para eventos en ese rango.