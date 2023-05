Actriz Olivia Bucio revela secuelas tras infarto cerebral: ¿Qué es y cuáles son sus síntomas?

Olivia Bucio contó que no puede mover el brazo tras su infarto cerebral. (Foto: Cuartoscuro)

Olivia Bucio vive con algunas secuelas luego de sufrir un infarto cerebral que le quitó el habla, por lo que, aunque se está recuperando, ha tenido que mantenerse alejada de proyectos en televisión y teatro.

Como invitada a la celebración de los 70 años del Teatro Insurgentes, la actriz recordó su participación en musicales, pero también habló sobre su salud, que se ha visto deteriorada tras el accidente.

“Ahorita no puedo cantar porque me puse mal. Toda esta mano (derecha) no la muevo y apenas estoy hablando porque toda mi voz se fue”, contó sobre su falta de movilidad al periodista Edén Dorantes.

Cuestionada sobre las razones, aseguró que “no sé por qué salió así, eso sí nadie sabe”, pero se mostró confiada en volver a trabajar luego de formar parte de telenovelas en Televisa como Rubí, Alborada, Destilando amor, Mi Marido Tiene Familia y Quererlo Todo.

¿Qué es un infarto cerebral?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el infarto cerebral es la segunda causa de muerte a nivel mundial, por lo que se le considera un problema de salud pública.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuando se padece una enfermedad vascular cerebral el paciente ve una alteración en sus neuronas, lo que provoca la disminución de flujo sanguíneo en el cerebro. Existen algunos tipos:

Isquémica cerebral transitoria : Se trata de una urgencia médica producida por la interrupción del flujo sanguíneo con síntomas que desaparecen, por lo que existe una recuperación en menos de 24 horas

: Se trata de una urgencia médica producida por la interrupción del flujo sanguíneo con síntomas que desaparecen, por lo que existe una recuperación en menos de 24 horas Infarto cerebral : Una obstrucción interrumpe el flujo sanguíneo

: Una obstrucción interrumpe el flujo sanguíneo Hemorragia: Un vaso sanguíneo se rompe y causa sangrado dentro del cerebro.

Síntomas de una enfermedad vascular cerebral

Una persona debe estar pendiente y consultar a un médico si presenta uno o más de los siguientes síntomas, que son los principales para un mal funcionamiento en el cerebro. La mayoría ocurren de manera repentina: