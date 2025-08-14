¿Quién es Carlos Treviño, el exdirector de Pemex que Lozoya ‘exhibió’ por recibir sobornos de 4 mdp?

Emilio Lozoya acisó a Carlos Treviño de recibir sobornos cuando fue director de Pemex. (Foto: El Financiero)

Carlos Treviño Medina, exdirector de Petróleos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos y será deportado a México en los próximos días, tras estar involucrado en un escándalo de sobornos que involucra a funcionarios mexicanos que se desempeñaron con el expresidente Enrique Peña Nieto.

Carlos Treviño Medina es un exfuncionario público que se desempeñó como director de Pemex, el gigante petrolero de México. Fue nombrado para el cargo en noviembre de 2017, sucediendo a José Antonio González Anaya.

Treviño Medina enfrenta graves acusaciones de sobornos, relacionadas con la reforma energética impulsada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

¿Por qué fue detenido Carlos Treviño, exdirector de Pemex, y de qué está acusado?

La historia de Carlos Treviño no puede contarse sin mencionar a Emilio Lozoya, otro exdirector de Pemex que se ha convertido en un testigo clave en el caso de corrupción que involucra a Odebrecht.

Lozoya declaró que Treviño recibió sobornos que superan los 4 millones de pesos (aproximadamente 200 mil dólares) a cambio de favorecer a Odebrecht en contratos gubernamentales.

Las acusaciones contra Treviño se basan en declaraciones de Lozoya, quien ha afirmado que los sobornos fueron enviados desde Odebrecht a funcionarios mexicanos. Según Lozoya, estos recursos fueron transferidos a Treviño por órdenes de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

Incluso, varios exlegisladores supuestamente habrína recibido estos pagos para aprobar la reforma energética. Los delitos que enfrenta Carlos Treviño incluyen asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por esta razón, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó desde 2021 una orden de aprehensión contra el exfuncionario de Pemex, luego de que no se presentó a una audiencia que estaba prevista para celebrarse el 7 de septiembre de ese mismo año.

El juez que emitió la orden de aprehensión, Rogelio León Díaz Villarreal, consideró que las evidencias presentadas fueron suficientes para proceder legalmente.

¿Qué sabemos de la detención de Carlos Treviño en EU?

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este jueves 14 de agosto la detención del exdirector de Pemex, Carlos Treviño Medina, en Estados Unidos, quien será deportado y juzgado en México por casos de corrupción en el caso de Odebrecht.

“El día de ayer se detuvo a un exdirector de Pemex que era parte de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y será juzgado aquí en México”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa celebrada en Palacio Nacional.

Carlos Treviño será extraditado en los próximos días a México, donde enfrentará un juicio tras ser acusado de sobornos.