‘Voy 3 a 0’: Lourdes Mendoza manda ‘recado’ a Emilio Lozoya tras ganar demanda por difamación

La periodista Lourdes Mendoza habló sobre la demanda por difamación que ganó en contra de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Voy 3 a 0 con Emilio Lozoya, que fue exhibido una vez más, junto con su abogado, con su miedo y su frivolidad”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Lourdes Mendoza agregó que en México la justicia llega, aunque tarda porque en el caso de ella fueron hasta 5 años.

“Ayer (en la segunda sala de la Suprema Corte) votaron su recurso que se presentó do días antes de que se votara el 25 de junio cuando se iba a dar el punto final sobre la denuncia moral que llevo 5 años buscando esa justicia y una vez más Emilio Lozoya perdió con respecto a esa denuncia por daño moral”, agregó la columnista de El Financiero.

¿Qué sabemos sobre el pleito entre Lourdes Mendoza y Emilio Lozoya?

La segunda sala desechó el recurso interpuesto por Lozoya para que la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Alfredo Gutiérrez quedaran excluidos de la votación del amparo promovido contra la sentencia.

Dicha sentencia acredita el daño moral que cometió en perjuicio contra Lourdes Mendoza y será el próximo 13 de agosto cuando la Primera Sala de la Corte emita la sentencia definitiva.

En agosto de 2020, Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) que por órdenes de Luis Videgaray, compró una bolsa marca Chanel para dársela a la periodista.

“Ella mandó decir que con eso se veía muy guapa, pero que consideraran pagar la colegiatura de su hija”, acusó Lozoya.

Al respecto, Mendoza explicó que en ese entonces su hija iba a maternal, además de que ella siempre ha trabajado para cubrir todos los gastos necesarios.

Lourdes Mendoza demandó a Emilio Lozoya por daño moral y en mayo de 2022 un juez dictó sentencia en favor de la periodista, por lo que ordenó indemnizarla.

Estas son las acusaciones contra Emilio Lozoya

La FGR acusó a Emilio Lozoya de ser beneficiario del dinero de Odebrecht con cargos como lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, en febrero de 2024, Lozoya salió del Reclusorio Norte para llevar el juicio desde su casa y bajo la condición de mantenerse localizable con un brazalete electrónico.

Lozoya fue director de Pemex de 2012 a 2016 y desde 2018 era buscado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Según la FGR, Lozoya habría recibido sobornos de 9.1 millones de dólares a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos.

Además, el exfuncionario estuvo señalado por corrupción en la compra de dos empresas en muy malas condiciones, que son Agronitrogenados y Fertinal, lo que derivó en un aumento de la crisis para Pemex.