Extrabajadores de CNH denuncian recorte de 60% de sus salarios al pasar a SENER: ‘Está siendo un infierno’

“Si no te gusta, la puerta es muy grande”, es la amenaza continua que reciben los trabajadores de la extinta Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), quienes ahora se encuentran realizando sus labores en la Secretaría de Energía (SENER), pero con recortes salariales de hasta 60 por ciento y con mayor carga laboral.

De acuerdo con personas con conocimiento del caso consultadas por El Financiero, la transición de CNH a SENER está siendo “un infierno” para los trabajadores, ya que las autoridades dejaron de verlos como trabajadores valiosos, y ahora los tratan como objetos y fichas que pueden mover a su voluntad.

Fue hasta unos días antes del 18 de marzo, día en el que la presidenta Claudia Sheinbaum publicó la legislación secundaria en materia energética y se consolidaría la extinción de los órganos coordinados en materia energética (Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos), cuando los trabajadores comenzaron a saber sus destinos, luego de largos meses de incertidumbre.

“El viernes 14 de marzo, personal de SENER fue llamando uno a uno a los directores de área y a trabajadores de la CNH para decirles si tendría un puesto en la nueva secretaría o si estarían despedidos, pero las nuevas negociaciones se hicieron bajo condiciones que violan la Ley del Trabajo”, indicó personal que solicitó el anonimato.

Tras estas negociaciones, alrededor del 20 por ciento del personal, generalmente trabajadores con experiencia y que cuentan con posgrados, recibieron una nueva plaza en SENER pero con una reducción salarial que va del 20 al 60 por ciento.

“Un 30 por ciento del personal fue recontratado con una disminución del 5 al 10 por ciento del salario, solo un 10 por ciento recibió su salario íntegro, un 2 por ciento solicitó su renuncia voluntaria y el 35 por ciento del personal, poco más de 100 personas, fueron despedidos”, dijo la fuente que solicitó el anonimato.

Sin embargo, en algunas posiciones laborales prevaleció el nepotismo, ya que hubo un 3 por ciento de trabajadores que “curiosamente, recibieron aumentos salariales, todos ellos son gente recomendada desde ‘puestos de arriba’, se notó el nepotismo”, agregó.

Los más de 100 trabajadores que fueron despedidos recibieron un finiquito de 7 mil pesos por cada año trabajado en la institución, lo que muchos extrabajadores consideran injusto, ya que son los mejores especialistas de hidrocarburos en México “y ni las gracias nos dieron, el comisionado presidente de la CNH, Agustín Díaz Lastra, jamás tuvo la cortesía de dirigir unas palabras de agradecimiento, siempre se escondió”, aseveró otro trabajador de la comisión.

Previo a la extinción, un día normal de los trabajadores de la CNH era de lunes a jueves de 9 am a 7 pm, con una hora y media de comida, mientras que los viernes se laboraba de 9 am a 3 pm. Los fines de semana eran días de descanso, sin embargo, toda la estabilidad laboral también se “extinguió”.

“Las personas que fueron contratadas en la SENER 2.0, todavía no tienen credenciales, no tienen derecho a estacionamiento, vaya… ni siquiera les han dado computadoras con acceso a internet para realizar su trabajo, trabajan de 9 am a 9 pm, deben estar disponibles los fines de semana y dispuesto a solucionar ‘bomberazos’ hasta de madrugada, y obviamente, esas peticiones las hacen por llamada o por WhatsApp, ya que no desean dejar ningún registro oficial en algún correo institucional”, confesó una persona allegada.

Los trabajadores de la extinta CNH manifestaron su temor de dar a conocer sus identidades, ya que las autoridades los han amenazado con que no salgan a decir nada a medios de comunicación, o de lo contrario, serían despedidos y vetados de la función pública.

“Pensamos que la extinción de la CNH sería como la del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México (INAI), donde hubo personal valiente que reclamó sus derechos laborales, ahora en SENER, nos quitaron tiempo de estar con nuestras familias, sueños, salud, motivación para ir a trabajar, solo nos ven como objetos”, apuntó otro trabajador.

Trabajadores de SENER también sufren reestructura

En una carta dirigida a la secretaria de Energía, Luz Elena González, trabajadores de SENER le pidieron que investigue la manera en que se está realizando la reestructura al interior de la dependencia, ya que también están siendo afectados por la llegada de extrabajadores de la CNH.

Debido a las modificaciones de plazas, cambios de área y eliminación de puestos laborales, algunos trabajadores de la dependencia ‘quedaron en el limbo’, y muchos de ellos recibieron su última quincena incompleta: “solo nos pagaron 3 días”, se puede leer en la misiva.

“Todo se debe a la incompetencia de los encargados del proceso de transición, que no han sabido operar los cambios que implica una reestructura de esta magnitud. Nos gustaría saber si usted (secretaria de Energía) está enterada de la forma en que estas personas están tratando a los empleados cuando tenemos compromisos económicos por cubrir y no podemos quedarnos sin cobrar tanto tiempo”, denunciaron.