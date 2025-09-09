Paquete Económico 2026: ¿Por qué bajó el presupuesto para la construcción de carreteras?

Las obras en carreteras incluyen la construcción de libramientos, distribuidores y puentes.

La partida presupuestaria destinada para la construcción, rehabilitación y creación de nuevos caminos y carreteras del próximo año contempla una inversión de hasta 27 mil 720 millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2026) presentado la noche del lunes en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum, uno de los objetivos de esta inversión es mantener conectado a México con todas sus comunidades.

Cabe destacar que la propuesta del presupuesto para el próximo año a carreteras es 20.8 por ciento menor a los 35 mil millones de pesos asignados este año en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera.

“Se continuará con el mantenimiento y modernización de la red federal y rural”, aseguró el gobierno.

¿Cuáles son las obras carreteras que contempla el Presupuesto de Egresos 2026?

El presupuesto contempla desarrollar tramos carreteros clave como la autopista Guaymas-Yécora-Chihuahua, el entronque Tangolunda-Salina Cruz, Toluca-Tejupilco y tramo límite entre Guerrero y Oaxaca hasta Puerto Escondido

“Además, se construirán libramientos, distribuidores y más de 40 pasos y puentes estratégicos como el de Manzanillo, Coatzacoalcos y al Puerto de Veracruz”, detalló.

La inversión también planea la construcción de 360 caminos artesanales que conectan a comunidades indígenas y municipios marginados a la llamada “Prosperidad Compartida” y los polos de desarrollo del país.

¿Cuáles son los proyectos carreteros en el sexenio de Sheinbaum?

El Programa Nacional de Infraestructura Carretera presentado por Claudia Sheinbaum está destinado a mejorar la red de carreteras en el país.

El objetivo principal es conectar comunidades y atender las necesidades de las zonas más vulnerables. La Presidenta subrayó la importancia de invertir en Guerrero debido a sus necesidades de empleo y conectividad.

Las decisiones sobre las obras prioritarias se tomaron tras reuniones con los 31 gobernadores y gobernadoras del país, asegurando que los proyectos se alineen con las necesidades locales.

La Presidenta enfatizó que este programa es solo el inicio de un plan más amplio, donde se prevé una inversión total de alrededor de 150 mil millones de pesos a lo largo de su administración.

En su primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum destacó la finalización de cuatro proyectos carreteros y el inicio de 131 obras en construcción, modernización y conservación de vías. Entre las obras concluidas se encuentran: