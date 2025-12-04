Movilidad en Edomex: Arranca plan para rehabilitar 55 km del Periférico Norte; obra comenzará en enero

El Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar obras que atiendan las necesidades del pueblo. (Foto: Especial)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció el inicio de un plan histórico de rehabilitación de 55 kilómetros del Periférico Norte, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Se trata de una intervención prioritaria que atenderá una deuda de décadas con millones de mexiquenses que transitan diariamente por esta vía estratégica.

Durante su mensaje en el Primer Informe de Actividades del Presidente Municipal de Naucalpan, Isaac Martín Montoya Márquez, la gobernadora mexiquense informó que la obra dará inicio en las primeras semanas de enero y transformará uno de los corredores viales más importantes del país, que atraviesa los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

Gómez Álvarez destacó que esta intervención beneficiará a más de siete millones de personas, al mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes utilizan a diario esta arteria metropolitana.

Subrayó que este proyecto es posible gracias a la disciplina financiera del Gobierno del Estado de México, impulsada mediante políticas de austeridad, uso responsable de los recursos públicos y la convicción de servir al pueblo.

“Gracias al ahorro que hemos logrado con una política de austeridad, al esfuerzo responsable de servidoras y servidores públicos comprometidos con el pueblo y al trabajo coordinado con los presidentes municipales, que han sido fundamentales en este proceso”, señaló la mandataria mexiquense.

También reconoció el papel fundamental de la coordinación con las y los presidentes municipales de la región y el respaldo del Gobierno de México, cuyo apoyo ha sido clave para consolidar esta obra de alto impacto social.

“Gracias doctora Claudia Sheinbaum por todo lo que nos ha dado al Estado de México, nos ha dado muchísimo. Y hoy, podemos decirle a los mexiquenses que estamos cumpliendo y que vamos a cumplir”, afirmó.

Con esta intervención, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de impulsar obras que atiendan las necesidades del pueblo y fortalezcan la movilidad, la conectividad y el desarrollo regional.